桃園中壢「山獸神」身分揭曉！ 梅花鹿喝奶萌樣也曝光

「山腳鹿場水鹿之家」在臉書粉專回應，出現在桃園中壢的梅花鹿，該2021年出生的寶貝「壯莊」。（取材臉書粉專村「山腳鹿場水鹿之家」）

2025/08/21 20:43

〔記者李容萍／桃園報導〕桃園市中壢區大江購物中心附近樹林，被民眾發現有梅花鹿現蹤並拍下PO網，桃園市府動物保護處今（21日）下午找到飼主，證實梅花鹿為附近農戶放養，位於蘆竹區的「山腳鹿場水鹿之家」稍早也在臉書粉專回應，表示這隻梅花鹿是園區2021年出生的寶貝「壯莊」，目前是飼養的寵物。

山腳鹿場也說明，萌鹿「壯莊」晚上會被放風散步，只是到處遛達，最後還會自己回到大江附近的家。園方也提醒大家「請大家觀賞就好，不要有任何動作嚇牠。」並加碼公開壯莊小時候貼人喝奶影片的萌照，超可愛模樣瞬間融化大票網友。

動保處今日與市府農業局林務科派員前往現場勘查，研判是飼主從蘆竹山腳鹿場所購入放養，第一時間該農戶大門深鎖，當地里長、警察均無其聯絡方式，經持續積極尋找其他方式聯絡飼主，下午已聯繫到飼主，經了解此鹿是該農戶的飼養設施毀損而逸逃，該農場位於中壢水資源回收中心旁，一旁也立有「野生動物出沒注意」告示牌。

從網友PO出畫面中一頭年輕公鹿大搖大擺現身市區邊，讓不少人驚呼「神獸大人下凡了！」「這是山獸神」，還說這是「大江隱藏版吉祥物」「以後逛大江不只血拚，還能看鹿」「是喬巴，牠跟索隆一定迷路了」、「這裡要變台版奈良公園嗎？」以及「中壢要變奈良？」

其實，梅花鹿是台灣特有亞種，過去一度在野外滅絕，直到近年透過復育才重返自然，如今已被列為「無危物種」，牠們體長約150公分，喜歡群居，每年10至12月進入交配季，隔年夏季則是生產期，是台灣復育成功的代表之一。由於梅花鹿個性溫馴無攻擊性，動保處提醒民眾看到梅花鹿「不接觸、不餵食及不干擾」原則，與鹿隻保持距離，立即通報勿驚嚇。

桃園市中壢區大江購物中心附近，被民眾發現有梅花鹿現蹤。（取材臉書粉專「我是中壢人」）

桃園市中壢區大江購物中心附，近被民眾發現有梅花鹿現蹤。（取材臉書粉專「我是中壢人」）

中壢水資源回收中心旁立有「野生動物出沒注意」告示牌。（桃市府動保處提供）

