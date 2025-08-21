高雄興隆居分店小強「開趴」衛生局稽查當場撞見...將開罰

民眾在餐櫃上發現有蟑螂爬行。（threads@yung.9o授權提供）

2025/08/21 20:14

〔記者許麗娟／高雄報導〕高雄有民眾近日前往知名早點興隆居復興店消費，卻驚見有3、4隻蟑螂在放餐點的櫥窗上爬行「開趴」，因對店家的環境衛生有疑慮，因此加影片貼上網路社群要大家避雷，高雄市衛生局今（21）日前往查察，當場發現蟑螂蹤跡，且業者坦承影片屬實將開罰。

高雄知名老字號早點興隆居，總店位於六合二路，人氣相當旺，營業時間幾乎都是大排長龍，這次被民眾發現餐台有蟑螂爬行的，則是位於復興一路的興隆居傳統早點美食，兩店為各自經營。

民眾昨早去復興店買早餐，點了蔥蛋，卻發現有3、4隻蟑螂在櫥窗上爬行「開趴」，見她的蔥蛋還放在櫥窗裡，向員工反映把蔥蛋拿去別的地方，直說可以理解做吃的店難免有蟑螂，但門面櫃檯清潔一下還是比較好。

衛生局今派員到現場查察，當場發現蟑螂蹤跡，業者亦坦承影片內容屬實。衛生局將依據「高雄市公共飲食場所衛生管理辦法」裁罰3萬元至300萬元罰鍰。

此外，業者產品責任險逾期未投保，裁罰3萬元；另針對作業場所天花板及設備不潔、發現病媒、冰箱內食材及醬料未覆蓋、從業人員未依規定健康檢查、未確實佩戴口罩等缺失，飭令業者限期改善，屆期未改善，可裁罰6萬元至2億元罰鍰。

高雄市衛生局前往興隆居復興店稽查，當場發現蟑螂蹤跡、多項作業缺失。（高雄市衛生局提供）

