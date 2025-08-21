為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    熱搜
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　生活

    高雄興隆居分店小強「開趴」衛生局稽查當場撞見...將開罰

    民眾在餐櫃上發現有蟑螂爬行。（threads@yung.9o授權提供）

    民眾在餐櫃上發現有蟑螂爬行。（threads@yung.9o授權提供）

    2025/08/21 20:14

    〔記者許麗娟／高雄報導〕高雄有民眾近日前往知名早點興隆居復興店消費，卻驚見有3、4隻蟑螂在放餐點的櫥窗上爬行「開趴」，因對店家的環境衛生有疑慮，因此加影片貼上網路社群要大家避雷，高雄市衛生局今（21）日前往查察，當場發現蟑螂蹤跡，且業者坦承影片屬實將開罰。

    高雄知名老字號早點興隆居，總店位於六合二路，人氣相當旺，營業時間幾乎都是大排長龍，這次被民眾發現餐台有蟑螂爬行的，則是位於復興一路的興隆居傳統早點美食，兩店為各自經營。

    民眾昨早去復興店買早餐，點了蔥蛋，卻發現有3、4隻蟑螂在櫥窗上爬行「開趴」，見她的蔥蛋還放在櫥窗裡，向員工反映把蔥蛋拿去別的地方，直說可以理解做吃的店難免有蟑螂，但門面櫃檯清潔一下還是比較好。

    衛生局今派員到現場查察，當場發現蟑螂蹤跡，業者亦坦承影片內容屬實。衛生局將依據「高雄市公共飲食場所衛生管理辦法」裁罰3萬元至300萬元罰鍰。

    此外，業者產品責任險逾期未投保，裁罰3萬元；另針對作業場所天花板及設備不潔、發現病媒、冰箱內食材及醬料未覆蓋、從業人員未依規定健康檢查、未確實佩戴口罩等缺失，飭令業者限期改善，屆期未改善，可裁罰6萬元至2億元罰鍰。

    高雄市衛生局前往興隆居復興店稽查，當場發現蟑螂蹤跡、多項作業缺失。（高雄市衛生局提供）

    高雄市衛生局前往興隆居復興店稽查，當場發現蟑螂蹤跡、多項作業缺失。（高雄市衛生局提供）

    免費訂閱《自由體育》電子報

    熱門賽事、球星動態不漏接

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖 圖
    圖 圖
    相關新聞
    生活今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應

    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播