週五艷陽高照！大台北飆36度 山區留意午後雷陣雨

週五各地天氣晴朗穩定。（資料照）

2025/08/21 22:21

劉晉仁／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕週五（22日）各地天氣晴朗穩定、高溫炎熱，但午後熱力作用下，山區將有局部短暫雷陣雨。

中央氣象署預報，週五因太平洋高壓影響，各地將晴朗穩定、高溫炎熱，僅恆春半島偶有零星短暫陣雨，且近中午前後紫外線偏強，恐會來到過量甚至危險等級，外出務必做好防曬並多補充水分。而午後因熱力作用，山區會有局部短暫雷陣雨，前往山區請注意天氣變化。

溫度方面，週五東半部普遍為31至33度；西半部則可達到34或35度，但局部溫度都會來的更高一些，尤其大台北盆地及中南部近山區，局部都可能來到36度或以上。離島皆為晴時多雲，澎湖約27至31度；金門約27至32度；馬祖約27至31度。

至於未來幾天的天氣變化，天氣風險公司指出，週末各地天氣大致穩定晴朗，午後熱對流會帶來陣雨或雷雨，但降雨範圍將侷限於山區。而大台北及西半部地區，仍有局部36度左右的高溫，外出需多補充水分、加強防曬。

紫外線指數方面，週五各地均為「過量級」。

​空氣品質方面，週五環境風場逐漸轉為偏東風，西半部稍易累積污染物。竹苗、雲嘉南、宜蘭、花東空品區及澎湖為「良好」等級；北部、中部、高屏空品區及馬祖、金門為「普通」等級。

