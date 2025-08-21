托運行李像泡過水！伴手禮、精品包全報銷 航空公司竟「200元打發」

一名女網友日前從加拿大返台，經香港轉機時，領取行李竟發現整箱物品全被泡濕。（圖擷取自Dcard）

2025/08/21 22:44

吳裕堯／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕出國託運行李，千萬別大意！女網友日前從加拿大返台，經香港轉機時，領取行李竟發現整箱物品全被泡濕，價值10萬元的精品麂皮包報銷，伴手禮與衣物也慘遭浸壞，心痛不已。與航空公司交涉，對方只願意賠償港幣200元（約新台幣790元），離譜處理態度引發網友熱議，直呼「血淚勸世，貴重品絕對要隨身攜帶」。

這名女網友在Dcard發文指出，她於8月14日從加拿大返台，轉機香港後領到行李箱時，就發現外殼不斷滲水。打開箱子一看，衣物、伴手禮全濕透，價值高達10萬元的精品麂皮包也完全報銷，讓她崩潰直呼「心痛到不行」。

她說，行李箱外觀毫無破損，唯一合理推測是「行李在運送過程中被放在外面長時間淋雨，導致整箱東西全部浸濕！」而且滲水量「感覺很像把我的行李丟在水裡再撈起來」。

原PO指出，事發後立刻向航空公司反映，但客服僅以港幣200元（約新台幣790元）作為賠償，她氣得痛批：「200元能做什麼？連乾洗費用都不夠，真的完全是在打發消費者，是有夠離譜！！！」她無奈提醒旅客，無論是精品、電子產品或重要文件，「通通都應該隨身攜帶，因為一旦出事，在航空公司眼裡，可能只值一張餐廳單據的價格。」

網友看了紛紛留言表示不捨與憤怒，「這是掉到海裡嗎？」、「好慘硬殼也能濕成這樣，真的不是掉進海裡嗎」、「真的不要搭太爛的航空出國」、「精品一定要另外用防水袋再放登機箱。」

另外，也有網友指出，當天香港曾發布「黑色暴雨」警告，「我回去查了14、15號香港的天氣，看來是機上所有人的行李直接在大雨下淋了一陣子」、「最近兩次在香港轉機，都因為大約航班延誤1～2小時，這陣子雨似乎真的很大」、「我跟妳同天搭機回台灣，行李箱也是下半部濕掉。不知道是不是當天太多航班延誤行李整理完上貨盤就一直被往外堆去淋雨，又或者是飛機停遠端機坪上下貨淋濕的」。

價值10萬元的精品麂皮包也濕透。（圖擷取自Dcard）

