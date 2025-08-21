保育瀕危穿山甲！台北動物園推實境解謎遊戲 9/1幫找「回家路」

台北市立動物園表示，中華穿山甲是台灣的珍稀保育類動物，也是國際自然保育聯盟列為「極度瀕危」的物種。（台北動物園提供）

2025/08/21 20:00

〔記者甘孟霖／台北報導〕台北市立動物園致力穿山甲保育、救傷，今年與動物認養企業夥伴台灣三菱電機深化合作，今（21日）舉辦「永續共學・自然共好」穿山甲保育教育記者會，現場進行繪本以及解謎遊戲分享，預計9月上線，讓民眾透過寓教於樂的多元學習形式，認識穿山甲及其生存威脅，培養對生命的尊重與對自然的關懷。

台北市立動物園表示，中華穿山甲是台灣的珍稀保育類動物，也是國際自然保育聯盟列為「極度瀕危」的物種，在野外面臨非法捕捉、非法野生動物貿易、遭受遊蕩犬隻攻擊、棲地喪失與零碎化等多重威脅。

請繼續往下閱讀...

台北動物園多年投入穿山甲的照養繁殖、醫療救傷與野外研究，累積許多寶貴經驗，成功在園內建立穩定的域外族群，成為全球穿山甲保育研究的重要角色。近年，在林業及自然保育署野生動物救傷與收容計畫的分工合作中，負責協助北部穿山甲的救傷醫療並收容經評估後無法野放的個體，同時積極與在地社區、公私部門及專家學者等域內保育夥伴合作，努力增加救傷後個體野放的機會，並透過持續追蹤蒐集更完整穿山甲的生活史。

台灣三菱電機自2012年起參與動物園動物認養計畫，關注台灣瀕危物種保育，是動物園多年來合作夥伴；今年更捐贈穿山甲飼育欄舍的空調設備，為園內穿山甲打造更舒適、穩定的飼養環境；也攜手合作「穿山甲保育教育計畫」，發揮企業影響力，透過生動有趣的教育推廣活動，將保育理念融入民眾日常生活。

「穿山甲保育教育計畫」包含與插畫家BLUE合作的繪本《小偵探穿山甲的森林失蹤事件簿》，以及園區實境解謎遊戲「穿山甲回家路」等活動。繪本預計9月1日在「嘖嘖平台」開放募資預購，所得扣除必要成本後，將全數捐入動物認養專戶，並於北市多所國小舉辦導讀活動；「穿山甲回家路」解謎遊戲將於9月1日上線，民眾可至遊客服務中心免費領取遊戲道具包，至台灣動物區保育廊道使用手機體驗關卡，動物園的台灣動物區將結合密室解謎與城市遊戲元素，化身為實境解謎場。

台北市立動物園致力穿山甲保育、救傷，今年與動物認養企業夥伴台灣三菱電機深化合作，今（21日）舉辦「永續共學・自然共好」穿山甲保育教育記者會，現場進行繪本以及解謎遊戲分享，預計9月上線。（台北動物園提供）

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法