「4學期制」屏東建國國小提早一週開學 今天新生訓練

屏東縣立建國國小今明兩天舉辦新生始業輔導暨體驗課程。（記者羅欣貞攝）

2025/08/21 19:06

〔記者羅欣貞／屏東報導〕屏東縣立建國國小是實驗小學，實施4學期制，本學年將在8月25日開學，比其他國小提早一個星期，新生始業輔導也在今（21）、明兩天登場，校方為新生們準備了象徵魔法棒的鉛筆、代表魔法書的閱讀繪本以及魔法帽作為入學禮物，小朋友們好開心。

位屏東市的建國國小107學年開始試辦實驗教育，隔年掛牌為建國實驗小學，實施4學期制，課程規劃更有彈性，學生學習節奏與階段也更明確；今年小一共有42人登記，最後依設籍時間等排序條件錄取24名新生。

請繼續往下閱讀...

今天起舉辦的新生始業輔導暨體驗課程，以暑期育樂營方式陪伴小一生熟悉校園環境，增強正向學習態度，同時安排多元課程活動啟發學習潛能、培養團體參與的積極合作精神；ㄅㄆㄇ真有趣、故事魔法屋、親師生相見歡，一下子就讓小朋友露出笑容，融入新環境。

今天首日活動邀請家長參加課程說明會，校長温昇泓說，建國國小每學年分為4個學季，每學季4週、學季間各有1週假期，暑假與兩學期制的學校比較，則是晚放1週和早1週開學；下週開學後的秋季課程為探索，接著冬季課程為創想、春季是行動課程、夏季則為表述，每季課程主軸環環相扣，目的在培養跨域、創思、科技、自學、幸福等5種素養，請家長和教學團隊一起陪伴孩子發現自己、找到自己、成為自己、做自己。

「對4學期制有信心，相信孩子可以好好吸收所學！」有家長這樣說；也有家長認為，在安排家庭旅行時可避開旺季，也是優點之一。

屏東縣立建國國小校長温昇泓（右）、家長會長邱恩妮（左）展示為小一新生準備的魔法棒、魔法書和魔法帽等入學禮物。（記者羅欣貞攝）

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法