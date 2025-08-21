台7線33K坍方雙向中斷延到明天搶通 復興後山3里8/22再停班課1天

桃園市復興區台7線雙向33公里凌晨坍方，造成雙向阻斷，復興工務段派員搶修。（榮華派出所、復興工務段提供）

2025/08/21 18:42

〔記者李容萍／桃園報導〕桃園市復興區台7線（北橫公路）33公里羅浮往後山處邊坡，今（21）日凌晨落石坍方，雙向交通阻斷，公路局北區養護工程分局派遣機具及人員搶修，現場巨岩質地堅實破碎不易，午後又逢雷陣雨，持續落石坍方，考量夜間視線不佳，為確保施工人員安全，原訂今天下午3點搶通，延到明天下午4點，建議週路繞道通行，後山高義、三光、華陵3里明天再停班、停課一天。

北區養護工程分局交控中心主任巫清煒說，邊坡落石坍方長約30公尺、高約15公尺，為確保用路人安全，台7線31.5到33.6公里雪霧隧道桃園端至榮華派出所路段今天下午5點起實施夜間封閉管制，請用路人配合現場管制。

至於原留滯巴陵地區旅行團遊覽車1輛、37人，已由新竹方向撤離，台7線榮華路段阻斷，北分局建議用路人改利用台9線及國道5號往返桃園及宜蘭，台7線巴陵地區可藉由台7線東行宜蘭，也可利用桃113線及竹60-1鄉道前往新竹縣，考量該路線禁行甲類大客車，部分路段有時段性施工管制，提醒用路人應特別注意。

復興區長蘇佐璽也說，台7線33公里路段落石大坍方，雙向中斷，高義、三光、華陵3 里除今天停班停課一天，經報告桃園市長張善政同意，後山的高義、三光、華陵3里，包括後山各文化健康站，明天繼續停班、停課一天。

復興區台七線33公里落石大坍方擴大，搶通延至明天下午，復興區宣布後山3里明天繼續停班課一天。（復興區公所提供）

