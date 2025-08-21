為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    熱搜
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　生活

    台7線33K坍方雙向中斷延到明天搶通 復興後山3里8/22再停班課1天

    桃園市復興區台7線雙向33公里凌晨坍方，造成雙向阻斷，復興工務段派員搶修。（榮華派出所、復興工務段提供）

    桃園市復興區台7線雙向33公里凌晨坍方，造成雙向阻斷，復興工務段派員搶修。（榮華派出所、復興工務段提供）

    2025/08/21 18:42

    〔記者李容萍／桃園報導〕桃園市復興區台7線（北橫公路）33公里羅浮往後山處邊坡，今（21）日凌晨落石坍方，雙向交通阻斷，公路局北區養護工程分局派遣機具及人員搶修，現場巨岩質地堅實破碎不易，午後又逢雷陣雨，持續落石坍方，考量夜間視線不佳，為確保施工人員安全，原訂今天下午3點搶通，延到明天下午4點，建議週路繞道通行，後山高義、三光、華陵3里明天再停班、停課一天。

    北區養護工程分局交控中心主任巫清煒說，邊坡落石坍方長約30公尺、高約15公尺，為確保用路人安全，台7線31.5到33.6公里雪霧隧道桃園端至榮華派出所路段今天下午5點起實施夜間封閉管制，請用路人配合現場管制。

    至於原留滯巴陵地區旅行團遊覽車1輛、37人，已由新竹方向撤離，台7線榮華路段阻斷，北分局建議用路人改利用台9線及國道5號往返桃園及宜蘭，台7線巴陵地區可藉由台7線東行宜蘭，也可利用桃113線及竹60-1鄉道前往新竹縣，考量該路線禁行甲類大客車，部分路段有時段性施工管制，提醒用路人應特別注意。

    復興區長蘇佐璽也說，台7線33公里路段落石大坍方，雙向中斷，高義、三光、華陵3 里除今天停班停課一天，經報告桃園市長張善政同意，後山的高義、三光、華陵3里，包括後山各文化健康站，明天繼續停班、停課一天。

    桃園市復興區台7線雙向33公里凌晨坍方，造成雙向阻斷，復興工務段派員搶修。（榮華派出所、復興工務段提供）

    桃園市復興區台7線雙向33公里凌晨坍方，造成雙向阻斷，復興工務段派員搶修。（榮華派出所、復興工務段提供）

    復興區台七線33公里落石大坍方擴大，搶通延至明天下午，復興區宣布後山3里明天繼續停班課一天。（復興區公所提供）

    復興區台七線33公里落石大坍方擴大，搶通延至明天下午，復興區宣布後山3里明天繼續停班課一天。（復興區公所提供）

    免費訂閱《自由體育》電子報

    熱門賽事、球星動態不漏接

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖 圖
    圖 圖
    相關新聞
    生活今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應

    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播