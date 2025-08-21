為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁　>　生活

    擠爆!大稻埕煙火秀爆互毆衝突 北市議員憂七夕場人更多

    大稻埕夏日節施放的煙火，每年都吸引不少人潮。（資料照，記者劉信德攝）

    大稻埕夏日節施放的煙火，每年都吸引不少人潮。（資料照，記者劉信德攝）

    2025/08/21 18:59

    〔記者何玉華／台北報導〕大稻埕夏日節昨晚施放300秒主題煙火秀，湧入逾7.6萬人次，不少民眾在網路社群分享散場時擠爆，新北市端的三重區忠孝碼頭也發生民眾互毆衝突。民進黨議員顏若芳說，下週六最盛大的七夕場，市府要記取經驗；國民黨議員秦慧珠也說，疏散動線有必要重新檢討。

    民進黨議員顏若芳說「昨晚電話被打爆了」；她表示，大稻埕夏日節已經變成一個每年暑假固定的大活動，已經變成一個品牌，當品牌知名度打出來後，會吸引更多人，參與的人數也每一年都在增加。但市府在改善交通、人潮擁擠的速度，她語重心長說「真的非常的慢」。明明可以事先防範的問題，有一整年的籌備期可以跨局處合作，但每一年都是一樣塞。

    顏若芳說，下週七夕要迎來最大一場的煙火秀，關於散場的管控，有沒有辦法立即檢討提出因應措施，讓有可能發生的意外降到最低；甚至於這次的互毆事件發生在新北市，若發生在台北市，北市的警察有沒有辦法立即進到現場去處理？否則散場人擠人、在又悶又熱的情況下，誰都不希望發生擦槍走火的意外。

    國民黨議員秦慧珠說，人潮的疏散是事先規劃的動線，面對問題出現，包括警察局、消防局、觀傳局都應該要重新再討論一遍，重新規劃來因應；尤其是加派現場人手，包括警察及主辦單位的工讀生，來協助指揮人群的進出、疏導。一旦發生糾紛，更需要有警察快打部隊更迅速的到現場解決問題。她強調，人潮多，相對的布置、工作人員就要增加。

    民眾黨議員林珍羽表示，活動開始前已經千叮嚀萬囑咐，市府到底有沒有針對交通的控管跟人流的管制做到位；大稻埕本來就是銜接新北市很重要的節點，台北市與新北市間有雙北溝通平台，事先有沒有好好善用做好溝通支援？「蔣萬安不要掉鍊子」。在整體活動的規劃上，觀光傳播局應該要有多方的評估，不要為了拉長活動的舉辦時間，而集中在某一天辦特別大場的活動，否則就要動員足夠的人力，進行宣導跟疏導。

