屏東、台東酪梨受損6成 幸台南支援價格微漲每斤零售價50~60元

受丹娜絲及7~8月連續西南氣流大雨、楊柳颱風影響，屏東酪梨受損無法結果。（記者葉永騫攝）

2025/08/21 18:46

〔記者葉永騫／屏東報導〕今年酪梨因為災損價格曾飆高到每台斤150元，近期價格回穩每台斤約50~60元，雖比去年同期價格稍漲，但還算平穩。新園鄉方姓農民表示，台灣種植的酪梨有很多品種，不同季節有不同的品種，但今年開春因溫差大落果嚴重，造成早生的加林酪梨減產8成以上，最近雖有颱風及西南氣流，但台南等酪梨產區影響不大，也使得酪梨價格趨於穩定。

酪梨是近年來屏東農民新興種植的果樹，由於富含油脂及有助於人體吸收脂溶性維生素，市場接受度高，屏東縣產區分布在萬丹、里港、高樹、新園等地區，全縣生產面積近200公頃，今年受氣候影響，年初就發生災損酪梨落果嚴重，尤其早生的加林酪梨今年開花後就出現無法結果、落果嚴重，接著7~8月連續西南氣流大雨，加上丹娜絲、楊柳颱風影響，讓酪梨再受衝擊，屏東、台東部分產區受影響。

屏東方姓酪梨農民說，最近台東、屏東的酪梨受風災影響，採收的酪梨大概損失6成，只剩下4成，市場雖有缺貨，但台南產區補上，因此價格微漲比去年高一些，每台斤零售價約50~60元，也讓讓消費者鬆了一口氣。

東、屏減產在台南產區補上支援下，酪梨價格比去年微漲，消費者也鬆了一口氣。（記者葉永騫攝）

