加強必要性及災害潛勢評估 台電大甲溪儲能環評報告補正再審

環境部今（21日）審查「大甲溪光明抽蓄水力發電計畫環境影響評估報告書」專案小組第二次初審。（記者黃宜靜攝）

2025/08/21 19:14

〔記者黃宜靜／台北報導〕環境部今（21日）審查「大甲溪光明抽蓄水力發電計畫環境影響評估報告書」專案小組第二次初審，環委要求開發單位台灣電力股份有限公司強化說明本案抽蓄儲能之合理性及必要性、加強複合式災害潛勢評估、蒐集毗鄰基地原住民部落文化資產調查資料等，決議補正再審。

該案業主為台電公司，規劃利用既有大甲溪德基水庫為上池，谷關水庫為下池，搭配新建1條長約10.6公里的頭水隧道（含壓力鋼管及平壓塔），以及設置4部抽蓄水力發電機組，總裝置容量610MW以下，總工期估約10年。

不只一位環委指出，該案花費600億、10年時間建設，其背後工程效益必要性為何？對此，台電公司表示，國家邁入2050淨零時，要做到節能也應做到儲能，能調節能源供給與需求；且該案上下游已有德基、谷關水庫，無須額外開發，只要在管制區內進行上下池洞口設計，並在山體內設計頭水隧道，換句話說，此開發工程干擾度最小、與附近聚落距離較遠，讓居民影響最低化。

台電公司表示，上下池洞口需透過鑽炸作業進行，會透過有限度炸藥進行破碎，隧道開炸點距離洞口邊坡40公尺以上，並將土方運出，放置土方堆置場，5個土方堆置場皆位於管制站內，也就是皆沒有居民居住的區域，過去進行文史調查資料過程中，是沒有發現任何文史資料，但承諾若施工期間發現文化資產時，將依照文資法規定通報。

至於多數發言民眾指原基法程序問題；環境部說明，環評與原基法分處不同法律程序，該案是否依照原基法第21條部落諮商，應回歸原基法主管機關決定；環評法主要是預防及減輕開發行為對環境造成的不良影響，且環評法也沒有明定部落諮商是環評程序的前置條件。

環評委員表示，此案擬以鑽炸進行隧道施工，施工的上游處可能會有崩落，或是帶來沙石，應設計土堆場的預警機制。

環委建議開發單位，強化說明本案抽蓄儲能之合理性及必要性、檢核基地施工期間地質風險評估結果，以及極端氣候情境下邊坡穩定分析及複合式災害潛勢評估，研提安全管理計畫及緊急應變計畫、蒐集毗鄰基地原住民部落文化資產調查資料（含土堆場位於部落遺址），據以研擬減輕措施，並加強與鄰近部落及相關利害關係人等溝通，要求補正後再審。

