澎湖望安之星「首航即停航」 睽違2年後終於恢復試航

望安之星首航即停航，延宕2年多8月25日正式營運。（記者劉禹慶攝）

2025/08/21 18:59

〔記者劉禹慶／澎湖報導〕澎湖望安之星交通船前年2月23日風光下水首航，卻是「首航即停航」，去年底一度上架維修完畢，但因遲遲無法發包，延至25日正式營運，22日起到24日望安之星交通船南方四島航線試營運，期間乘客搭乘及貨物載運均不收取票價。

望安之星是航行馬公到南方四島的交通船，由交通部補助辦理，斥資8500萬元打造，2023年2月23日完成交船首航。船總噸位為99噸、全船長27.12公尺、最大船速達21節，每航次可乘載旅客99人。但望安之星首航就停航，除了首航傳出船隻平衡感有問題外，颱風停泊時又傳出多項設施，遭到風災破壞，隨後又發現發動機故障。

去年駛入馬公造船廠，去年12月27日由造船廠下架，但卻遲遲未正式發包營運。由於望安之星停駛至今，導致南海之星3號申請興建經費受阻。因此澎湖縣政府積極輔導協助望安之星復行作業，終於傳出8月25日開始正式營運。

8月22日起到24日望安之星交通船南方四島航線試營運，期間乘客搭乘及貨物載運均不收取票價，正式營運後才收取乘客及貨物票價。搭乘地點南海之星碼頭旁，開航時間上午9時。新揚18號航行南方四島航線於8月22日起停駛，票價及時刻表叮上望安鄉公所官網查詢。

