    高雄第2大龍水里也要分割？ 里長喊反對

    龍水里里長初學霖反對拆里，認為當地多為集合式住宅大樓，住戶素質高，人口多對里長的工作負擔影響不大。（記者許麗娟攝）

    龍水里里長初學霖反對拆里，認為當地多為集合式住宅大樓，住戶素質高，人口多對里長的工作負擔影響不大。（記者許麗娟攝）

    2025/08/21 18:32

    〔記者許麗娟／高雄報導〕高雄市鼓山區龍水里是全市人口數第2大里，僅次於左營區福山里，市府推動里鄰調整，8月30日上午10點於中山國小大禮堂舉辦「分割公聽會」，里長初學霖今（21）日接受本報採訪表達反對。

    截至今年7月底，高雄人口數前4大里依序為左營區福山里4萬5391人、鼓山區龍水里3萬5669人、左營區菜公里3萬4834人、左營區新上里2萬9954人，市府因此考慮分割、拆里，陸續舉辦公聽會聽取里民的聲音。

    龍水里有美術館特區的加持，是高雄的豪宅區之一，2022年里民年平均所得92.5萬元曾拿下全高雄最富里，不過2023年就被位於亞灣區的前鎮區建隆里超越，但當地新建案小坪數每坪至少60萬起跳，連里長都說「口袋不夠深恐也住不起」。

    面對龍水里恐拆為2個里，里長初學霖持反對意見，他說，龍水里的土地面積1.3387平方公里並不算大，原本有29個鄰，2022年新增為35鄰，因高樓林立、住戶多，卻以集合式住宅大樓為主，當地在謝長廷市長任內為44期重劃區，也是完整的美術館特區，自認為是全高雄最完整、最優質的里，而且住戶水平也高，即使人口數多，對鄰里長的工作負擔影響不大。

    初學霖說，當地住戶凝聚力高，以住「龍水里」自豪，並不希望被分割出去而更改里名，而且更改戶籍資料也麻煩，家長更憂心分割後未來學區可能變動，就他所知，持反對意見的多於贊成，與其分割，或可考慮再增加鄰數。

