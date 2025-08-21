為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    熱搜
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　生活

    2025 TIFBC國際餐飲藝術挑戰賽 即日起開放全球報名

    台南市觀旅局在記者會現場介紹蔬果雕刻等靜態展示。（記者蔡文居攝）

    台南市觀旅局在記者會現場介紹蔬果雕刻等靜態展示。（記者蔡文居攝）

    2025/08/21 19:11

    〔記者蔡文居／台南報導〕延續2024年首屆賽事廣受好評的氣勢，台南市觀光旅遊局今天舉辦「2025 TIFBC─台南美食之都國際餐飲藝術挑戰賽」記者會，宣布賽事自即日起開放全球報名。本屆挑戰賽集結國際級評審與台南米其林推薦主廚，將於10月14日至16日隆重登場。

    今天現場特別設置精彩靜態展示，包括蔬果雕刻、果醬畫盤、和果子造型、糖霜餅乾等作品。

    南市觀旅局長林國華表示，繼去年賽事受到熱烈回響後，今年升級推出TIFBC挑戰賽，不僅比賽類別更豐富，評審陣容也更具國際視野。此次賽事涵蓋烘焙藝術、創意飲品、靜態冷展、餐酒料理等多元項目，並首次將果雕、和果子、糖霜餅乾與果醬畫盤列入靜態藝術展示。台南不只是美食的代名詞，更是藝術與文化交織的魅力城市，也透過競賽交流用台南美食和全世界交朋友。

    觀旅遊局表示，「2025 TIFBC─台南美食之都國際餐飲藝術挑戰賽」，10月14日至16日在台南晶英酒店盛大舉行，預計吸引來自全球餐飲界高手，報名自即日起開放至9月28日止，歡迎餐飲職人、烹飪好手踴躍參加。詳細賽事資訊、報名簡章請上賽事官網查詢。

    免費訂閱《自由體育》電子報

    熱門賽事、球星動態不漏接

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖 圖
    圖 圖
    相關新聞
    生活今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應

    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播