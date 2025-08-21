2025 TIFBC國際餐飲藝術挑戰賽 即日起開放全球報名

台南市觀旅局在記者會現場介紹蔬果雕刻等靜態展示。（記者蔡文居攝）

2025/08/21 19:11

〔記者蔡文居／台南報導〕延續2024年首屆賽事廣受好評的氣勢，台南市觀光旅遊局今天舉辦「2025 TIFBC─台南美食之都國際餐飲藝術挑戰賽」記者會，宣布賽事自即日起開放全球報名。本屆挑戰賽集結國際級評審與台南米其林推薦主廚，將於10月14日至16日隆重登場。

今天現場特別設置精彩靜態展示，包括蔬果雕刻、果醬畫盤、和果子造型、糖霜餅乾等作品。

南市觀旅局長林國華表示，繼去年賽事受到熱烈回響後，今年升級推出TIFBC挑戰賽，不僅比賽類別更豐富，評審陣容也更具國際視野。此次賽事涵蓋烘焙藝術、創意飲品、靜態冷展、餐酒料理等多元項目，並首次將果雕、和果子、糖霜餅乾與果醬畫盤列入靜態藝術展示。台南不只是美食的代名詞，更是藝術與文化交織的魅力城市，也透過競賽交流用台南美食和全世界交朋友。

觀旅遊局表示，「2025 TIFBC─台南美食之都國際餐飲藝術挑戰賽」，10月14日至16日在台南晶英酒店盛大舉行，預計吸引來自全球餐飲界高手，報名自即日起開放至9月28日止，歡迎餐飲職人、烹飪好手踴躍參加。詳細賽事資訊、報名簡章請上賽事官網查詢。

