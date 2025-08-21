明華園戲劇總團來金門！懸疑大戲《貓神》要你一秒入戲

由孫翠鳳（中）領軍的台灣明華園戲劇總團，此次包括四代同堂的藝術家族成員抵金門獻藝。（記者吳正庭攝）

2025/08/21 19:14

〔記者吳正庭／金門報導〕久違了！台灣明華園戲劇總團睽違11年再赴金門，將於8月23日週六晚上首度將招牌懸疑大戲《貓神》移往戶外演出，在金門「戰地」氛圍下，以高潮迭起、張力十足的劇情，要讓觀眾1秒入戲。

《貓神》由明華園總團「無敵小生」孫翠鳳、當家小旦鄭雅升、第丑角陳勝在領銜，消息驚動兩岸「戲迷」，今天已有來自廈門、泉州的粉絲，搶先跨海追到金門，提前一睹心中偶像真面目；劇團還透露，明、後兩天台金空中航班機票、小三通船班越來越難訂。

文化部藝術發展司司長周雅菁說，文化部推動疫後振興，希望大家在自己的地方，近距離就可以觀賞到國家級的劇場演出，所以在各縣市辦理庄頭劇場，今年已推動20幾場活動，突破34萬參與人次。

孫翠鳳說，剛學戲就是到金門表演，當時一待10天，覺得金門很熱情，很喜歡本土藝術，而且發現金門鄉親看戲都很仔細。她說，這是劇團第1次把《貓神》移師戶外的大型表演，顯示明華園戲劇總團在文化部號召下，對金門展現最大誠意。

明華園戲劇總團總團長陳勝福說，這次來金門光是器材就裝了15個貨櫃。他劇透，《貓神》以中原、契丹間的邊防大城「真定府」發生的神祕案件為主軸，觀眾會隨著劇中主角抽絲剝繭，一步步揭開隱藏在故事背後的真相、複雜人性。

金門是「文化平權巡演－庄頭劇場藝日限定」離島第2站，《貓神》是明華園戲劇總團今年唯一大型戶外演出，將於23日晚7點到9點30分在金城鎮莒光共融公園登場。

台灣明華園戲劇總團「無敵小生」孫翠鳳（左）在《貓神》彩排記者會中一展瀟灑身段。（記者吳正庭攝）

孫翠鳳（右二）說，明華園戲劇總團在文化部號召下，對金門展現最大誠意。（記者吳正庭攝）

文化部藝術發展司司長周雅菁說，文化部希望大家能在自己的地方，近距離就可以觀賞到國家級的劇場演出，所以在各縣市辦理庄頭劇場。（記者吳正庭攝）

明華園「第一丑角」陳勝在（中）將於《貓神》中精彩演出。（記者吳正庭攝）

