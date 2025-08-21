為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    熱搜
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　生活

    明華園戲劇總團來金門！懸疑大戲《貓神》要你一秒入戲

    由孫翠鳳（中）領軍的台灣明華園戲劇總團，此次包括四代同堂的藝術家族成員抵金門獻藝。（記者吳正庭攝）

    由孫翠鳳（中）領軍的台灣明華園戲劇總團，此次包括四代同堂的藝術家族成員抵金門獻藝。（記者吳正庭攝）

    2025/08/21 19:14

    〔記者吳正庭／金門報導〕久違了！台灣明華園戲劇總團睽違11年再赴金門，將於8月23日週六晚上首度將招牌懸疑大戲《貓神》移往戶外演出，在金門「戰地」氛圍下，以高潮迭起、張力十足的劇情，要讓觀眾1秒入戲。

    《貓神》由明華園總團「無敵小生」孫翠鳳、當家小旦鄭雅升、第丑角陳勝在領銜，消息驚動兩岸「戲迷」，今天已有來自廈門、泉州的粉絲，搶先跨海追到金門，提前一睹心中偶像真面目；劇團還透露，明、後兩天台金空中航班機票、小三通船班越來越難訂。

    文化部藝術發展司司長周雅菁說，文化部推動疫後振興，希望大家在自己的地方，近距離就可以觀賞到國家級的劇場演出，所以在各縣市辦理庄頭劇場，今年已推動20幾場活動，突破34萬參與人次。

    孫翠鳳說，剛學戲就是到金門表演，當時一待10天，覺得金門很熱情，很喜歡本土藝術，而且發現金門鄉親看戲都很仔細。她說，這是劇團第1次把《貓神》移師戶外的大型表演，顯示明華園戲劇總團在文化部號召下，對金門展現最大誠意。

    明華園戲劇總團總團長陳勝福說，這次來金門光是器材就裝了15個貨櫃。他劇透，《貓神》以中原、契丹間的邊防大城「真定府」發生的神祕案件為主軸，觀眾會隨著劇中主角抽絲剝繭，一步步揭開隱藏在故事背後的真相、複雜人性。

    金門是「文化平權巡演－庄頭劇場藝日限定」離島第2站，《貓神》是明華園戲劇總團今年唯一大型戶外演出，將於23日晚7點到9點30分在金城鎮莒光共融公園登場。

    台灣明華園戲劇總團「無敵小生」孫翠鳳（左）在《貓神》彩排記者會中一展瀟灑身段。（記者吳正庭攝）

    台灣明華園戲劇總團「無敵小生」孫翠鳳（左）在《貓神》彩排記者會中一展瀟灑身段。（記者吳正庭攝）

    孫翠鳳（右二）說，明華園戲劇總團在文化部號召下，對金門展現最大誠意。（記者吳正庭攝）

    孫翠鳳（右二）說，明華園戲劇總團在文化部號召下，對金門展現最大誠意。（記者吳正庭攝）

    文化部藝術發展司司長周雅菁說，文化部希望大家能在自己的地方，近距離就可以觀賞到國家級的劇場演出，所以在各縣市辦理庄頭劇場。（記者吳正庭攝）

    文化部藝術發展司司長周雅菁說，文化部希望大家能在自己的地方，近距離就可以觀賞到國家級的劇場演出，所以在各縣市辦理庄頭劇場。（記者吳正庭攝）

    明華園「第一丑角」陳勝在（中）將於《貓神》中精彩演出。（記者吳正庭攝）

    明華園「第一丑角」陳勝在（中）將於《貓神》中精彩演出。（記者吳正庭攝）

    免費訂閱《自由體育》電子報

    熱門賽事、球星動態不漏接

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖 圖
    圖 圖
    相關新聞
    生活今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應

    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播