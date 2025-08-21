桃園忠貞臨時市場白天禁汽機車！駕駛反映看嘸「禁止標誌」

桃園市忠貞臨時市場的龍平路因路幅增大，人車交織，經發局協助設立汽機車禁止進入標誌共六面。（桃園市議員舒翠玲提供）

2025/08/21 18:52

〔記者黃政嘉／桃園報導〕桃園市忠貞臨時市場今年4月開幕營運後，龍平路從貿三路至中山路200公尺路段，路幅拓寬成10公尺，早上尖峰採買人潮多，人車交織，經地方反映，市府經發局7月中於該路段協助設立早上7點至下午1點禁止汽、機車進入標誌共6面，維護採買民眾安全。

經發局市場科長陳慶仁表示，由於龍平路巷子眾多，轄區警方執法取締時，發現有些開車民眾看不到禁止標誌，平鎮警分局發文經發局調整改善，下週經發局將辦理會勘。

請繼續往下閱讀...

桃園市議員舒翠玲接獲民眾陳情，今年3月間邀市府、警方各單位會勘決定在忠貞臨時市場貿三路至中山路的龍平路，設置時段性汽機車禁止進入標誌。

都發局都市設計科長陳志偉表示，日前已辦忠貞市場周邊徒步區初步規劃說明會，未來在市場周遭路段做道路鋪面彩繪，以不同色帶區分主要道路，另以眷村文化為基底的圖騰樣貌，加上異域文化點綴，打造更友善的徒步空間。

桃市府經發局七月中於龍平路口處，協助設立六面時段性禁止汽機車進入標誌。（桃市府經發局提供）

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法