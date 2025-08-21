丹娜絲風災募款達標！ 5.3億善款全數投入災後重建

丹娜絲颱風重創中南部，賑災基金會啟動公益募款，今（21日）公布成果。（資料照）

2025/08/21 18:06

〔記者邱芷柔／台北報導〕丹娜絲風災重創中南部，中央政府責成財團法人賑災基金會啟動公益募款，歷時一個月，今（21日）公布成果，共吸引超過3萬筆捐款，總金額達5億3925萬元，超越原訂5億元目標。

丹娜絲風災募款專案開放匯款、外匯、LINE Pay、四大超商等管道捐款，勸募自7月21日至8月20日截止。賑災基金會統計，募款專案共接獲3萬410筆捐款、金額達5億3925萬4496元，以自動化設備、臨櫃匯款3247筆，共計5億0920萬4085元最高，其次是LINE Pay的1萬7049筆、1650萬9400元，以及四大超商的10114筆、1354萬1011元。其中，百萬以上捐款共計98筆，捐款逾4.4億元。

賑災基金會指出，善款將全數用於災後救助，並按「依受災地實際需求彈性調整、與政府重建政策互補，避免資源重疊、優先照顧弱勢族群、定期公布進度與成果」四大方向執行。

賑災基金會說明，「法定賑助」方面，預計提撥2億元，透過地方政府辦理死亡、失蹤、重傷慰助，以及淹水、租屋、安遷等賑助，預估5000戶受益。「專案賑助」，預計提撥3.3億元，針對未納入行政院特別條例草案預算的弱勢族群，如身障補助戶、中低收老人、獨居老人等，提供家屋修繕及生活支持，預估1100戶受益。「弱勢家庭照顧」，預計提撥0.5億元，針對特殊弱勢家庭提供過渡性支持、經濟支持、教育支援等，預估200戶受益。

基金會強調，整體需求經費約5.8億元，本次募款略有不足，將由基金會自有資金補足，並結合民間團體資源，配合政府「災後復原重建特別條例」加速重建腳步。至於捐款收據，因筆數龐大，預計11月底前寄送完畢。

