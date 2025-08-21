為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    熱搜
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　生活

    丹娜絲風災募款達標！ 5.3億善款全數投入災後重建

    丹娜絲颱風重創中南部，賑災基金會啟動公益募款，今（21日）公布成果。（資料照）

    丹娜絲颱風重創中南部，賑災基金會啟動公益募款，今（21日）公布成果。（資料照）

    2025/08/21 18:06

    〔記者邱芷柔／台北報導〕丹娜絲風災重創中南部，中央政府責成財團法人賑災基金會啟動公益募款，歷時一個月，今（21日）公布成果，共吸引超過3萬筆捐款，總金額達5億3925萬元，超越原訂5億元目標。

    丹娜絲風災募款專案開放匯款、外匯、LINE Pay、四大超商等管道捐款，勸募自7月21日至8月20日截止。賑災基金會統計，募款專案共接獲3萬410筆捐款、金額達5億3925萬4496元，以自動化設備、臨櫃匯款3247筆，共計5億0920萬4085元最高，其次是LINE Pay的1萬7049筆、1650萬9400元，以及四大超商的10114筆、1354萬1011元。其中，百萬以上捐款共計98筆，捐款逾4.4億元。

    賑災基金會指出，善款將全數用於災後救助，並按「依受災地實際需求彈性調整、與政府重建政策互補，避免資源重疊、優先照顧弱勢族群、定期公布進度與成果」四大方向執行。

    賑災基金會說明，「法定賑助」方面，預計提撥2億元，透過地方政府辦理死亡、失蹤、重傷慰助，以及淹水、租屋、安遷等賑助，預估5000戶受益。「專案賑助」，預計提撥3.3億元，針對未納入行政院特別條例草案預算的弱勢族群，如身障補助戶、中低收老人、獨居老人等，提供家屋修繕及生活支持，預估1100戶受益。「弱勢家庭照顧」，預計提撥0.5億元，針對特殊弱勢家庭提供過渡性支持、經濟支持、教育支援等，預估200戶受益。

    基金會強調，整體需求經費約5.8億元，本次募款略有不足，將由基金會自有資金補足，並結合民間團體資源，配合政府「災後復原重建特別條例」加速重建腳步。至於捐款收據，因筆數龐大，預計11月底前寄送完畢。

    免費訂閱《自由體育》電子報

    熱門賽事、球星動態不漏接

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖 圖
    圖 圖
    相關新聞
    生活今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應

    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播