    首頁　>　生活

    宏揚五府千歲神威 !南鯤鯓代天府發布山門大牌樓重建公告

    台南「南鯤鯓代天府」牌樓不敵丹娜絲強風倒塌。（台南大雄空拍提供）

    2025/08/21 18:15

    〔記者楊金城／台南報導〕「台灣王爺總廟」台南北門南鯤鯓代天府的地標擎天大山門牌樓，7月6日被丹娜絲暴風摧毀倒塌，廟方決定重建大山門，鯤鯓王慈善基金會董事長、南紡總裁侯博明以個人名義捐助1000萬元，拋磚引玉，南鯤鯓廟也發布重建公告，捐獻3萬的信眾，可鐫刻芳名在山門牌樓處。

    台南北門南鯤鯓代天府的地標擎天大山門牌樓，使用12根千年檜木作為立柱，南鯤鯓廟總幹事侯賢名今天（21日）指出，南鯤鯓代天府為「五府千歲進香期」國家重要民俗信仰中心，五府千歲庇佑蒼生，香火鼎盛，擎天大山門牌樓乃廟宇門面之重，象徵著莊嚴肅穆與信仰傳承，董監事會決定原地興建新的山門牌樓。

    侯賢名說，感謝侯博明慷慨捐資推動重建南鯤鯓廟山門牌樓，延續歷史風華，並為護持宗教文化、地方文化觀光與王爺信仰能量注入新契機。

    南鯤鯓廟並發布「山門牌樓重建工程」公告，期以宏揚五府千歲神威，彰顯信仰文化之深厚內涵，捐獻3萬元以上的信眾將鐫刻芳名在山門牌樓處，以誌感恩，千秋永傳。

    侯賢名表示，山門牌樓重建工程經費龐大，初估興建經費在1.5億至2億元，將在下次董監事會討論，建築設計也要謹慎思考，山門原有的12根檜木價值不菲，重建能用就用，否則當寶物保存。

    南鯤鯓廟山門牌樓在43年前興建，6年前斥資約2295萬元進行灌漿強化地基、整修檜木立柱，卻毀於這次丹娜絲風災。

    南鯤鯓廟的山門牌樓倒塌清理後，將進行重建工程。（記者楊金城攝）

    南鯤鯓廟的山門牌樓倒塌清理後，不影響進香。（記者楊金城攝）

