6000元起跳！屏東家扶頒獎助學金 逾160學子受惠

大四學生劉家齊（右二）感謝社會善心人士的協助，屏東家扶主委林連風（右一）鼓勵他繼續加油。（記者羅欣貞攝）

2025/08/21 17:37

〔記者羅欣貞／屏東報導〕即將開學，屏東家扶中心在各界善心支持下，今（21）日於鶴聲國中舉辦獎助學金頒獎典禮，逾160位大專及高中學生各獲頒1萬元、6000元，其中3位學生也同時獲得職技證照獎勵金。

今天頒獎典禮中，與會來賓分別帶來「築夢、堅持、勇敢、突破、挑戰、自信」等祝福詞，鼓勵學子安心學習、勇敢追夢，共有143位大學校院學生、23位高中生出席，一一上台領取獎助學金，並接受祝福。

就讀商業大數據系的大四學生劉家齊現身分享，他因家庭背景因素，曾接受寄養父母照顧進而與家扶結緣。大學初期，曾因疫情與生活適應而陷入低潮，但在社工與各界資源協助下，逐漸找到方向，透過獎學金與扶助金，不但學會理財與自立，更累積繼續前行的安全感，還投入志工服務。

劉家齊表示，獎學金對他來說不只是金錢上的幫助，更像是一種力量，讓自己在面對困難時，不會因為經濟壓力而停下腳步，也感受到有一群人在背後默默支持自己，未來他要把這份溫暖傳遞下去，也期盼未來有更多家扶兒少勇敢追夢，並在有能力時成為幫助別人的人。

屏東家扶中心督導吳銀卿表示，感謝各界社團、企業與個人善心的長期支持，讓資源得以匯聚，使學子們不因經濟壓力而犧牲學習機會。

屏東家扶中心平均每學期發出約400多萬元獎助學金，本學期已募得約300多萬元，目前持續募集各界愛心。開學後，國中小學生及今天未到場的高中職、大專學生也將會陸續領到獎助學金。

學子們一一上台領取獎助學金並接受祝福。（記者羅欣貞攝）

