    首頁　>　生活

    明年全中運執委會嘉縣揭牌 吉祥物「Q寶」、「蛙寶」首亮相

    明年嘉義縣全中運吉祥物「Q寶」、「蛙寶」亮相。（記者林宜樟攝）

    明年嘉義縣全中運吉祥物「Q寶」、「蛙寶」亮相。（記者林宜樟攝）

    2025/08/21 17:33

    〔記者林宜樟／嘉義報導〕2026年全國中等學校運動會明年4月18日至23日在嘉義縣舉行，共有21項運動賽事，預計約1萬8000人參與，今天縣長翁章梁、教育部體育署組長蔡忠益、中華民國高級中等學校體育總會秘書長朱彩鳳與嘉義縣體育會理事長翁聰賢共同為執行委員會揭牌，並頒發執行委員會幹部聘書，可愛吉祥物「Q寶」、「蛙寶」也公開亮相，迎接一年一度重要的學生運動賽會。

    翁章梁表示，縣府積極籌備各項全中運，是繼2022年承辦全民運動會後，嘉義縣再次舉辦全國性大型體育賽事，證明「超越在嘉義」不是口號，更是實際行動的展現。

    翁章梁說，全中運是孕育體壇明日之星的重要舞台，為選手累積經驗、磨練膽識，嘉義縣近年持續投入資源發展運動教育，從國小到高中建立完整訓練體系，聘任專業教練與助理教練，扎根基層運動發展。

    吉祥物「Q寶」延續2022年全民運「太陽Q寶寶」的設計，從2D圖像進化為3D造型，象徵運動員經過歷練後的成長與蛻變，新角色「蛙寶」取材自台灣特有種「諸羅樹蛙」，該物種主要棲息在嘉義縣大林鎮一帶，擁有能抵禦強風的強力趾尖吸盤，象徵選手堅韌不拔、勇往直前的精神。

    翁章梁說，遊客明年3月可到嘉義縣參觀2026台灣燈會，欣賞繽紛燦爛的光影藝術，4月回到嘉義觀賞精彩的全中運賽事，感受運動與城市魅力交織的獨特風采。

