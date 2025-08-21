為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁　>　生活

    嘉市蘭潭國小「蘭星樓」重建啟用 增設1班幼幼班

    嘉義市蘭潭國小附幼校舍「蘭星樓」，今天落成啟用。（記者王善嬿攝）

    嘉義市蘭潭國小附幼校舍「蘭星樓」，今天落成啟用。（記者王善嬿攝）

    2025/08/21 17:21

    〔記者王善嬿／嘉義報導〕嘉義市蘭潭國小近40年歷史的舊校舍「蘭亭樓」因耐震能力不足，經評估必須拆除重建，克服營建成本不斷飆升、經費不足、多次流標等困難，2022年動工，歷經2年多施工，今舉行落成啟用儀式，除小、中、大班，今年還新增1班幼幼班，共可招收84名幼生。

    蘭潭國小原舊校舍「蘭亭樓」經耐震評估為「立即或潛在危險」校舍，市府決定拆除重建，總工程經費達6476萬餘元，中央補助6209萬餘元、市府自籌266萬餘元。

    嘉義市長黃敏惠表示，感謝營造團隊與建築師的用心，讓校舍煥然一新，教育是城市發展的根本，從幼兒扎根，培育能影響未來的孩子，是嘉義市教育十大旗艦計畫之一，也是邁向全齡共享、世代宜居幸福城市的重要一步。

    市府教育處長郭添財表示，市府近年除推動老舊校舍改建，優化校園環境，並已經調降幼幼班師生比至1比6提升教保品質，打造平價優質、令人安心託付的教保空間。「蘭星樓」啟用後，除既有大、中、小班，今年度再增設幼幼班1班，共可招收84名幼生。

    蘭潭國中校長邱榮輝說，「蘭星樓」建築外觀以「山與潭」意象，結合生態草坡、自然露臺及仿石牆面，呈現綠意盎然、會呼吸的校園，展現嘉義市對校園空間美學的重視。

    「蘭星樓」建築外觀以「山與潭」意象，結合生態草坡、自然露臺及仿石牆面，呈現綠意盎然、會呼吸的校園。（記者王善嬿攝）

    「蘭星樓」建築外觀以「山與潭」意象，結合生態草坡、自然露臺及仿石牆面，呈現綠意盎然、會呼吸的校園。（記者王善嬿攝）

