弱勢家庭7成擠窄屋環境不佳 家扶募款推「無窮世代」助孩子改變未來

胡宇威（右1）與愛心企業一同呼籲大眾，支持家扶無窮世代計畫，翻轉弱勢家庭與孩童的困境。（家扶基金會提供）

2025/08/21 17:32

〔記者吳柏軒／台北報導〕家扶基金會今（21日）公布《弱勢家庭居住狀況調查》，有逾7成家庭屋況不佳、逾5成無合適設施設備，人均居住面積僅約5.92坪，擁擠環境讓弱勢孩子難以專注學習，帶來過敏、憂鬱、睡眠不佳等負面影響，推「無窮世代計畫」，呼籲大眾看見孩子需求。

家扶統計，弱勢家庭平均每人可用居住空間僅5.92坪，不及台灣自有住宅人均居住面積的一半，且居住環境不佳，空間擁擠共用廚衛、以床為椅等，約7成家庭屋況不佳、逾5成無合適設施設備，更有近7成擔心憂心房租或房貸無法如期繳交。

弱勢家庭的翔翔一家三口包含兄妹與外曾祖母，12年來擠在12坪的家，牆面多處壁癌與裂痕，在廚房水龍頭旁的「大澡盆」成了浴室，狹小房間裡以床為椅，而翔翔也僅能在角落邊的書桌與微弱燈光下寫功課。

家扶調查，弱勢家庭居住狀況帶給家人的影響層面甚廣，包括引發過敏57％、心情憂鬱或焦慮54.7％、睡眠品質不佳59.5％，更有61.3％家長表示孩子難以專注學習。

胡宇威首度受邀代言家扶公益代言人，他感同身受弱勢處境哽咽地說，聯想到國中家裡餐廳關門時父母的艱難處境，「看到弱勢孩子小小年紀不但要煩惱能不能溫飽，還要擔心斷水、斷電、沒有能專心讀書的地方，真的很讓人心疼！」

家扶執行長周大堯說，《無窮世代計畫》募款目標8千萬元，將透過生活補助、急難救助、教育提升與能力建構，協助弱勢兒少與家庭穩步脫離困境，建立未來自立的基礎，誠摯邀請社會各界一同響應捐款，看見孩子的困境與需求，支持他邁向改變的未來！

