清華、中華大學整併案通過了！成立清華²科技園區 半導體學院先進駐

清華大學與中華大學的公私立大學整併案通過了，清華將率先在中華大學成立「清華²科技園區」，其中半導體學院會率先進駐。（清華大學提供）

2025/08/21 17:10

〔記者洪美秀／新竹報導〕清華大學今天宣布，教育部已核定清華與中華大學的公私立大學整併計畫書，兩校將依計畫內容分階段推動整併。清華大學會先在中華校區設立「清華²科技園區」，其中，清華半導體研究學院會率先進駐中華校區。中華大學明年2月1日起停招，預計2030年走入歷史停辦，中華大學董事會也會將賸餘校產全數捐贈清大。

清大說，清華大學中華校區鄰近新竹科學園區，響應政府「桃竹苗大矽谷推動方案」與「晶創計畫」，未來將活用中華校區資產，提升教學研究量能，將規畫成立國際創新育成中心、國際研發中心，打造科技新產業鏈。而清華²科技園區中的「華」平方象徵清華與中華攜手培育人才、推動尖端研究。未來將聚焦國家核心戰略，推動產學合作與人才培育；並整合國衛院等公部門研究能量，鏈結竹科企業；期吸引外資設立研發中心與聯合實驗室，串聯竹科科技廊帶。

依照教育部核定的整併計畫書，中華大學學生會在原校原地完成學業，由中華大學核發學位證書。清大則會續推動中華大學教師及職員權益保障方案，依教育部核定條文轉聘到清大，確保人力延續與專業發展，維持教學與行政運作的穩定。整併案去年啟動後，兩校已簽署合作備忘錄。今年3月兩校共同完成整併計畫書，6月報請教育部核准。而中華大學將於115年2月1日停招，待學生原校畢業後，119年8月1日正式停辦；停辦後，董事會將把賸餘校產全數贈予清大，投入高教發展。

清華大學與中華大學的公私立大學整併案通過了。（記者洪美秀攝）

