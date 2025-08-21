為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁　>　生活

    嘉義大埔再震！規模5.1極淺層地震 氣象署：0121餘震

    嘉義大埔今日下午發生芮氏規模5.1的極淺層地震。（中央氣象署提供）

    嘉義大埔今日下午發生芮氏規模5.1的極淺層地震。（中央氣象署提供）

    2025/08/21 17:04

    〔記者林志怡／台北報導〕嘉義縣大埔今日下午發生芮氏規模5.1的極淺層地震，中央氣象署指出，這次地震仍屬於0121嘉義大埔地震的餘震，後續雖不會太快再有較大規模餘震發生，但仍可能陸續有小規模餘震出現，提醒民眾平時就要做好防震準備。

    中央氣象署說明，今日下午4時37分於嘉義縣大埔鄉發生芮氏規模5.1的地震，地震深度僅10.4公里，嘉義大埔、台南曾文、高雄甲仙、嘉義太保等測得最大震度4級，另嘉義市、雲林縣等也測得最大3級震度，彰化縣、台東縣、花蓮縣、屏東縣、南投縣、澎湖縣等也測得2級震度。

    中央氣象署地震測報中心主任吳建富指出，這次地震仍屬今年1月21日嘉義大埔芮氏規模6.4強震的餘震，且目前0121嘉義大埔地震的餘震序列仍在持續中，雖發生頻率持續降低、間隔時間拉長、規模也逐漸下降，但仍高於背景值，且可能偶爾發生較大規模餘震。

    吳建富認為，接下來應該不會太快再有較大規模的餘震，但不排除陸續有較小規模餘震發生，民眾平時仍須落實防震準備。

    中央氣象署地震測報中心科長邱俊達補充，這次地震影響區域主要分布於西南部地區，中央氣象署也在地震發生後8秒對雲林縣、嘉義縣市、台南市等周邊地區發布國家級警報，4級震度搖晃時間落在4秒以下。

    邱俊達指出，0121嘉義大埔地震後，首月發生143個有感地震，後餘震數量急劇降低，近期都在10個月以下，8月迄今計有2個，統計上仍高於背景值，後續若有餘震，規模頂多與今日相當，不會有太大規模的餘震出現。

