    首頁　>　生活

    騎重機宣導「停讓行人」 啦啦隊女神秀秀子讓全網暴動

    富邦悍將啦啦隊女神秀秀子化身重機騎士和汽車駕駛人，宣導「停讓行人」。（新聞局提供）

    富邦悍將啦啦隊女神秀秀子化身重機騎士和汽車駕駛人，宣導「停讓行人」。（新聞局提供）

    2025/08/21 17:01

    〔記者賴筱桐／新北報導〕「停讓，是我的風格！」新北市政府邀請富邦悍將啦啦隊「Fubon Angels」大隊長秀秀子，與超人氣IP「柴語錄」跨界合作，推出全新交通安全宣導影片，秀秀子化身帥氣重機騎士與開車通勤上班族，網友直呼「反差萌」、「太帥了」！

    新北市政府新聞局長李利貞表示，宣導影片結合富邦悍將啦啦隊女神秀秀子與知名IP柴語錄，以最生動及貼近民眾的方式，加深「車輛停讓行人」觀念，並將「停讓，是我的風格」打造為新世代交通安全口號，為「停讓文化」注入年輕活力。

    影片中秀秀子示範車輛在路口停車禮讓行人的重要性，並與柴語錄的柴柴一同呼籲「停讓，由我開始」。秀秀子一改平日甜美的應援形象，換上重機裝備，展現酷帥氣質，引發網友熱烈討論，直說「反差萌」、「太帥了」、「一起平安回家」，紛紛響應停讓文化。

    新聞局表示，影片今（21日）同步上架「我的新北市」官方臉書與「秀秀子」Instagram 粉絲專頁。市府提醒駕駛人通過路口時務必減速慢行、停讓行人，行人也應遵守交通規則，避免違規穿越路段，共同攜手守護用路安全，讓「停讓文化」成為城市日常。

    新北市政府邀請富邦悍將啦啦隊隊長秀秀子和柴語錄跨界合作，拍攝交通安全宣導影片。（新聞局提供）

    新北市政府邀請富邦悍將啦啦隊隊長秀秀子和柴語錄跨界合作，拍攝交通安全宣導影片。（新聞局提供）

    富邦悍將啦啦隊女神秀秀子換上重機裝備，宣導「停讓行人」觀念。（新聞局提供）

    富邦悍將啦啦隊女神秀秀子換上重機裝備，宣導「停讓行人」觀念。（新聞局提供）

