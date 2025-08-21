熱到紫爆！網問日本哪裡可避暑？他分享「1地」：比東北還涼

8月18日沖繩那霸高溫31度，比日本東北部的桐生涼爽不少。（擷取自「日本省錢小站」臉書）

2025/08/21 17:28

劉晉仁／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕受全球暖化影響下，日本的夏天有越來越熱的趨勢，甚至有許多台灣人都認為日本比台灣還要熱。有部落客就分享日本各地高溫的圖表，沒想到全日本最涼爽的地方，竟然是位於最南方的沖繩那霸，掀起網友討論。

臉書粉專「日本省錢小站」發文表示，有粉絲詢問「我很怕熱，八月底你推薦到日本哪裡避暑呢？」他分享日本各地高溫的圖表，沒想到答案竟是「沖繩那霸」，讓許多網友都相當驚訝。

圖表顯示，8月18日東京、名古屋、大阪都超過35度，其中群馬縣的桐生市更是來到40度極端高溫，相當酷熱；而東北部的仙台市高溫為34度，九州的福岡為33度，沖繩的那霸為31度，反而日本南方比東北涼爽。

貼文曝光後，網友紛紛表示，「沖繩真的最涼了，我住靜岡今年夏天中暑2次了」、「剛去完沖繩回來，真的比想像中不熱」、「今年沖繩真的不太熱，雖然白天紫外線頗強，但晚上涼涼的，這幾天晚上我都沒開冷氣」、「八月初去大阪，熱暈到想趕快逃回來台灣」、「真的靠海比較涼，7月初我在熊本中暑35度，回到福岡才鬆一口氣。」、「住在日本的我推薦待在台灣比較涼」、「我覺得沖繩很涼，今天要著外套了」。

