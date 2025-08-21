為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁　>　生活

    超美完工圖曝光！國道1號新營服務區賣場改建 2030年啟用

    國道1號新營服務區完工示意圖。（高公局提供）

    國道1號新營服務區完工示意圖。（高公局提供）

    2025/08/21 16:50

    〔記者吳亮儀／台北報導〕交通部高速公路局今天（21日）在國道1號新營服務區舉行「國道1號新營服務區賣場改建及基地空間調整改善工程」開工祈福典禮，也公布未來完工示意圖，預計2030年啟用。

    高速公路局陳文瑞局長、臺南市政府後壁區李至彬區長、新營區陳宏田區長、國道公路警察局第四大隊許敦淵副大隊長、武恩德營造股份有限公司潘學恩董事長、黎光樺聯合建築師事務所曾秀萍經理與全家便利商店公司吳昇輝部長等多人到場參加，共同祈福工程順利圓滿平安。

    高公局說明，新營服務區自民國67年開站迄今已歷40年，隨國道服務量逐年增加，考量服務區空間及停車數量於尖峰時間已漸不敷使用，且服務區老舊建築物衍生修繕逐年增加，因此辦理整體服務區空間調整改善工程。

    增加停車位、提升商場空間

    基地改善規劃採半半施工，以調撥方式完成整體基地改善及交通動線，施工期間將維持服務區原有的運作及服務品質。高公局說明，建築造型整體將以臺南意象與自然風貌迎接來往的旅客，南下以感受稻田風光為設計主軸，北上以琵鷺展翅，期許路程平安好行。

    高公局表示，未來更將以「優化區內動線」、「增加停車數量」、「提升商場空間」、「取得黃金級綠建築標章」為主要目標。工程總經費9.81億，整體工期約52個月，預計於2030年完工啟用，是首座國道服務區全面性的空間調整改善，將提供用路人更加舒適的行旅服務。

    國道1號新營服務區完工示意圖。（高公局提供）

    國道1號新營服務區完工示意圖。（高公局提供）

    國道1號新營服務區完工示意圖。（高公局提供）

    國道1號新營服務區完工示意圖。（高公局提供）

    國道1號新營服務區完工示意圖。（高公局提供）

    國道1號新營服務區完工示意圖。（高公局提供）

    高公局今天在國道1號新營服務區舉辦改建動工典禮。（高公局提供）

    高公局今天在國道1號新營服務區舉辦改建動工典禮。（高公局提供）

