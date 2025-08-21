為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

晴時多雲

    首頁　>　生活

    「南投48拍」短影音創作賽！超實用拍片撇步曝光

    「南投48拍」短影音限時創作賽，透過拍片工作坊傳授拍攝技巧，例如夾緊腋下持握手機，就能避免畫面手震。（記者劉濱銓攝）

    「南投48拍」短影音限時創作賽，透過拍片工作坊傳授拍攝技巧，例如夾緊腋下持握手機，就能避免畫面手震。（記者劉濱銓攝）

    2025/08/21 16:41

    〔記者劉濱銓／南投報導〕「南投48拍」短影音限時創作賽，進入決選的8支隊伍，歷經2天48小時創作，透過短片呈現南投農產故事，今評選揭曉由「響生活」奪冠，主辦單位南投縣政府盼鼓勵民眾拍攝短片，並傳授超實用拍片「撇步」，將南投的好山好水、好物產行銷出去。

    縣府新聞處長蔡明志表示，此次競賽有72支隊伍參加，8支隊伍進入限時創作決賽，參賽者從8月19日至21日進行為期48小時創作，展現各隊即戰力，並於南投實地取材，以鏡頭詮釋小農與農產，以及南投在地故事。

    獲邀擔任短影音創作賽評審的知名導演張書瑋、洪馬克，以及林木榮，也在短片創作坊傳授拍片技巧，例如用手機拍片，若無另外添購穩定器，則可透過夾緊腋下穩定雙手，避免長時間握持出現畫面手震，另在拍攝橫向平移畫面，也可先側站固定好下半身，再從左側拍往右側，就能平穩拍好畫面，甚至鏡頭移動可靠著近物拍，就能營造畫面運動感。

    最終短影音限時創作賽結果，第一名為響生活，第二名為當代BNA，第三名為鷹揚八卦，分別獲得5萬、3萬，以及1萬5000元獎金。

    「南投48拍」短影音限時創作賽，評審在工作坊傳授手機橫向平移拍攝技巧。（記者劉濱銓攝）

    「南投48拍」短影音限時創作賽，評審在工作坊傳授手機橫向平移拍攝技巧。（記者劉濱銓攝）

    「南投48拍」短影音限時創作賽，8支決選隊伍歷經48小時創作，最終由「響生活」奪冠。（記者劉濱銓攝）

    「南投48拍」短影音限時創作賽，8支決選隊伍歷經48小時創作，最終由「響生活」奪冠。（記者劉濱銓攝）

