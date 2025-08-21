未來一週晴到多雲 823投票大台北注意37度高溫

未來一週降雨分佈。（中央氣象署提供）

〔記者林志怡／台北報導〕接下來一週台灣將持續受到太平洋高壓影響，各地高溫炎熱。中央氣象署指出，明天將是雨最少的一天，僅山區有午後雷陣雨，週末水氣稍有增多，東南部地區、恆春半島有局部短暫陣雨，西半部地區、宜花山區有午後雷陣雨，且大台北地區需注意37度以上高溫。

中央氣象署預報員黃恩鴻表示，接下來天氣相對單純，未來幾天到下週都持續受到太平洋高壓影響，各地晴到多雲且高溫炎熱，明天降雨最少，僅山區午後有局部短暫雷陣雨，恆春半島偶有零星短暫陣雨。

黃恩鴻說，週六、週日因迎風面水氣較多，東南部地區、恆春半島有局部短暫陣雨，午後雖雨量偏少，但西半部地區、宜花山區有局部短暫雷陣雨。

下週一至週四迎風面水氣又再多一些，花東、恆春半島局部短暫陣雨，午後一樣是西半部地區、東北部山區有局部短暫雷陣雨。

高溫方面，黃恩鴻說明，西半部地區氣溫普遍可達30至35度，大台北、中南部近山區有36度或以上高溫，尤其週六大台北地區可能有局部37度以上高溫。

黃恩鴻也提到，接下來台灣南側雖屬低壓帶範圍，內部有擾動消長，但未來一週暫時還沒有颱風生成的跡象。

