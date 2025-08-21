500萬片廢棄馬賽克打造 嘉縣「海賊庄休閒農場」3鄉鎮民免費入園

海賊庄休閒農場運用500萬個廢棄馬賽克磁磚裝飾。（記者林宜樟攝）

2025/08/21 16:43

〔記者林宜樟／嘉義報導〕由嘉義縣無形文化資產傳統工藝交趾陶類保存者、嘉義文化獎得主謝東哲耗費8年時間打造的「海賊庄休閒農場」，用上500萬片廢棄馬賽克剪黏磁磚，呈現歐式海港城堡意象，還有十大航海家故事及鄭芝龍、顏思齊開拓「笨港十寨」的歷史，今天進行開箱，將自8月23日起至9月22日試營運，重現台灣大航海時代風華，推廣農業六藝與食農文化。

謝東哲說，農場以「笨港成為開台第一庄」為歷史脈絡，串聯文化、農業與休閒，打造兼具教育與娛樂的旅遊新據點，帶領遊客穿越時空，體驗台灣在大航海時代的獨特故事，園區以推廣「農業六藝」為核心，包括農藝、食藝、地方工藝、園藝、農村遊藝、體驗行銷演藝，聘用20名在地青年員工，幫助青年返鄉工作。

園區內有貓頭鷹造型遠紅外線石窯「不苦勞福氣窯」，以龍眼木烘烤特色披薩與歐式麵包，也提供嘉義優鮮農產品、水母咖啡特色飲品米其林海鹽拿鐵、笨港黑芝麻鮮乳、笨港大餅、花生雜糧、嘉義水果冰品與甜點；食農五感體驗有香草香料應用、烘焙與農產品料理教學，親子DIY工藝體驗區有馬賽克剪黏、交趾陶彩繪、園藝DIY等互動活動；園區內設置用馬賽克磁磚製作的三桅帆船，上面還有媽祖神像。

謝東哲的兒子謝璿是清華大學工業工程與工程管理學系畢業，他從小跟著父親學習交趾陶與剪黏，畢業後返鄉十年，並將自身所學用於自家陶藝廠運作，父子相互討論，與家人一同完成休閒農場的夢想。

謝東哲說，入園票價全票120元，試營運期間優惠價100元，可在園區折抵消費，新港鄉、六腳鄉、北港鎮居民憑身分證可免費入園（不含紀念幣），歡迎民眾前來體驗。

陶藝家謝東哲（中）與家人一同打造海賊庄休閒農場。（記者林宜樟攝）

用馬賽克磁磚製作的三桅帆船上還有媽祖神像。（記者林宜樟攝）

