宜蘭高鐵特定區420公頃規劃案曝光 力拚加速審議通過

宜蘭縣代理縣長林茂盛（左）說明宜蘭高鐵特定區規劃進程及願景。（記者王峻祺攝）

2025/08/21 15:45

〔記者王峻祺／宜蘭報導〕高鐵延伸宜蘭案通過環評大會審查，宜蘭高鐵特定區規劃進程備受關注，受交通部鐵道局委託規劃的宜蘭縣政府，今天公布規劃案進程，表示下週就會進場作業，420公頃面積將力拚加速審議通過，讓宜蘭人共享高鐵紅利，目標2036年通車。

高鐵延伸宜蘭計畫路線長度約60.6公里，規劃在宜蘭縣政府南側設置高鐵宜蘭車站，縣府建設處今天在高鐵轉運核心預定地範圍內，說明420公頃特定區規劃進程，強調都計案預計年底提交縣都市計畫委員會，盼在明年6月通過內政部都委會審議。

請繼續往下閱讀...

縣府建設處長邱程瑋說，針對宜蘭特定區規劃，包括新訂擴大都市計畫、政策環評、交通分析、農地變更使用說明、出流管制規劃及地質鑽探、區段微收公益性及必要性評估等工作，整體規劃已於8月11日完成發包，預計下週就會進場作業。

他說，特定區雖以420公頃規劃，但最終面積還是要以審議結果為準，目前範圍北起縣民大道，南至蘭陽溪堤防，東以國道5號為界，西側至中山路，並會將高鐵宜蘭站作為運轉核心，朝東預留視覺景觀軸帶，打造能夠眺望龜山島的高鐵站。

邱程瑋補充，420公頃中有75公頃位於宜蘭市都市計畫內，300多公頃為農業區的非都市土地，未來都會進行新訂及變更都市計畫作業，靠近宜蘭科學園區將規劃為產業發展廊帶，進駐觀光旅館等類產業，另外還有設置商業區，希望機關進駐，其他則為住宅、社會福利區及學校高鐵機電設施等。

宜蘭縣代理縣長林茂盛說，規劃期間將傾聽民眾聲音，舉辦地方說明會是都市計畫完成的前置作業，將綜合整理意見後微調送縣都委會審議，縣府會盡量壓縮工作時程，全力配合推動特定區建設，提供台灣全島更便捷的交通網絡。

宜蘭高鐵特定區朝420公頃規劃，圖為高鐵轉運核心位置。（記者王峻祺攝）

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法