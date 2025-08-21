台中美食爆發！4家首入選米其林星級潛力股 這2家從必比登直升

明娟樓作工細膩的雙味烤鴨，讓喜食華麗美饌的老饕流連。（記者蔡淑媛攝）

〔記者蔡淑媛／台中報導〕《台灣米其林指南2025》本週公布摘星名單，台中市6家餐廳得到米其林星級、共摘下8顆星，另有34家入選餐廳，山与、明娟樓、東引釣客、魚麗共同廚房4家為新進榜餐廳。明娟樓為台中勤美洲際酒店旗下高端粵菜餐廳，開幕不到1年入選，料理水準獲國際美食評鑑肯定，也讓台灣粵菜在國際舞台大放光彩；另外東引釣客、魚麗共同廚房則是去年必比登推介，今年獲選入餐廳。

台中市觀旅局表示，米其林指南中，餐廳若想符合必比登指標，必須在固定的價格範圍內，讓評審員吃到3道獲得認可的餐點，上限價格因地制宜，不同國家城市有不同價格，在有限的訂價內獲得評選，台北為1000元以下。

米其林指南入選餐廳則是自2022年起，取代過去的「米其林餐盤」，代表提供新鮮食材、細心準備佳餚的餐廳，口味佳，雖未達到摘星的等級，或者不符合必比登推介的規定，但被外界視為即將入選星級的潛力股，類似入圍的概念。

此次上榜米其林入選餐廳共34家，新入選「明娟樓」、「山与」、「東引釣客」及「魚麗共同廚房」，「明娟樓」以高雅細緻的粵菜吸睛，層次分明的茶香蜜汁叉燒，搭上作工細膩的雙味烤鴨，讓喜食華麗美饌的老饕流連。

「山与」重現經典手路粵菜，做工繁浩的名菜在香港大廚手上重現，店內有著不同價位套餐供賓客聞香尋味；「東引釣客」由主打新鮮的漁獲與熱炒交織的台式人情味，吸引饕客探索每日獨特的海鮮料理；「魚麗共同廚房」融合各式菜系風味的家常台菜，傳承老師傅手藝並復刻經典老菜，煨出一道道細膩溫潤的菜餚。

2025摘星餐廳則包括全球第一家米其林三星新加坡料理餐廳「JL Studio」；蟬聯6屆米其林一星的「鹽之華」、「俺達の肉屋」，5屆米其林一星的「澀」，2屆米其林一星的「元紀」、「L'Atelier par Yao」，還有本市第一家受綠星肯定的「地坊」。

明娟樓開幕不到1年登上米其林入選餐廳，高雅細緻的粵菜吸睛。（觀旅局提供）

東引釣客從必比登推介，今年獲選米其林入選餐廳。（觀旅局提供）

山与今年獲選米其林入選餐廳。（觀旅局提供）

台中市6家餐廳得到米其林星級，共摘下8顆星。（觀旅局提供）

