台中「御帝和牛燒肉」老闆起訴！ 偽造賞味標籤 逾期牛肉22人吃下肚

檢警搜索查扣逾期的肉品。（警方提供）

2025/08/21 15:30

〔記者張瑞楨／台中報導〕台中市近年興起和牛料理，卻也發生餐廳使用逾期肉品事端，台中地檢署指揮警方，去年查獲「御帝和牛燒肉」餐廳，竟使用逾期的牛肉，老闆等人還涉嫌「改標籤」（偽造假的賞味期限標籤）共查扣逾期肉品211公斤，已知22人吃入肚子，台中地檢署依違反食品安全衛生管理法、詐欺及偽造文書等罪嫌起訴老闆與員工等4人。

台中地檢署起訴指出，中檢檢察官潘曉琪指揮保七總隊第三大隊中區中隊、法務部調查局台中市調查處等單位，於去年（2024年）4月24日搜索並查扣自黏標籤，還有逾期肉品211公斤等證物，宋姓負責人及蔡姓員工筆錄各30萬及5萬元交保。

檢警偵查顯示，宋姓負責人2024年2月27日向日本肉品商購買白老牛（賞味期限為2024年3月25日）一批，但卻未完售，宋男竟於去年3月26日起，指示將該餐廳升級的餐點肉品，改為本案逾期白老牛，並由不知情外場員工向消費者推銷，22名消費者陷於錯誤，進而消費並食用該批逾期白老牛。

宋姓負責人於去年4月間見媒體揭露該餐廳疑販售逾期肉品後，與肉品公司業務蔡男共謀，由蔡男提供該公司標籤貼紙，宋姓負責人製作偽造標籤，將該大量逾期肉品（包含白老牛）貼上偽造標籤，私自延長賞味時效1年，以規避查緝，台中地檢署依違反食品安全衛生管理法、詐欺及偽造文書等罪，起訴宋姓老闆與員工4人。

檢警發現肉品上的標籤，是私自延長賞味時效1年的偽造標籤。（警方提供）

