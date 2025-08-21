博愛座掰掰！交通部公布「優先席」圖示 高鐵、台鐵陸續更新

交通部預告「優先席」圖示。（記者吳亮儀翻攝）

2025/08/21 15:24

〔記者吳亮儀／台北報導〕「博愛座」掰掰！交通部預告修正「大眾運輸工具無障礙設施設置辦法」，將現有的博愛座修改為優先席，並公布標準圖示，增加「身體不適者」示意圖。高鐵公司、台鐵公司均表示，一旦公告上路會陸續更新。

立法院日前通過「身心障礙者權益保障法」修正草案，讓「博愛座」走入歷史、改為「優先席」，明定對象為身心障礙者或有其他實際需要者，設有優先席的會是非對號座列車，例如台鐵區間車、高鐵的自由座等車廂。

交通部已經預告草案，同時公布優先席的標準圖示。與現在博愛座圖示相比，將「博愛座」改為「優先席」，也多了一類「身體不適」的圖案，人形圖中有個心形、心形中有個十字，代表身體不適者。

台灣高鐵公司表示，因應立法院日前三讀通過「身心障礙者權益保障法」第53條修正案，將「博愛座」改為「優先席」，高鐵公司已將原先「博愛座」文字標示更換為「優先席」，後續將配合交通部公告統一之「優先席」圖示，儘速更換為新圖示。

台鐵最新款區間車EMU900車廂內的博愛座，已經改為「優先席」和「博愛座」文字並存，但並非交通部預告的標準圖示。而舊款的區間車如EMU500、EMU600仍是舊的「博愛座」文字，未來也會改為交通部公告後的標準圖示。

台鐵的舊款區間車仍是「博愛座」文字。（記者吳亮儀攝）

台鐵最新款區間車EMU900之前就已增加「優先席」文字。（記者吳亮儀攝）

