中國杭菊花掛「零農藥」卻驗出18種殘留 供貨業者挨罰7萬

自中國進口的「杭菊花」，儘管外包裝標示「無農藥殘留」，實際卻被驗出多達18項農藥，其中6項更屬於不得檢出的禁藥，由於涉及標示不實及無法提供上游來源，產品供應商「璟元堂生物科技有限公司」被挨罰7萬元，是本次稽查最高罰金。（食藥署提供）

2025/08/21 15:32

〔記者邱芷柔／台北報導〕衛福部食品藥物管理署今（21日）公布「114年5至6月市售蔬果農產品農藥殘留監測結果」，在987件抽驗樣品中，共有115件不合格，整體合格率為88.4%。其中新北市新莊區翁益祥蔘藥行販售的中國進口「杭菊花」，儘管外包裝標示「無農藥殘留」，實際卻被驗出多達18項農藥，其中6項更屬於不得檢出的禁藥，由於涉及標示不實及無法提供上游來源，產品供應商「璟元堂生物科技有限公司」被挨罰7萬元，是本次稽查最高罰金。

食藥署南區管理中心主任魏任廷說明，該產品違規情節有兩點，第一，包裝宣稱「無農藥殘留」，但檢驗結果顯示殘留情況嚴重，已構成標示不實，依「食安法」裁罰4萬元；第二，業者在追查時無法提供進口來源資料，妨礙稽查，再罰3萬元，合計7萬元。他強調，產品雖標示產地為中國，但業者卻無法交代完整供應鏈，主管機關因此依法開罰。

除了杭菊花，此次也有多家知名餐飲業者上榜。瓦城泰統股份有限公司天母分公司旗下「非常泰」天母SOGO店，被驗出蔥與九層塔農藥超標，其中九層塔檢出賽座滅0.20ppm（不得檢出）、達滅芬6.1ppm（標準2.5ppm）、撲滅寧10.2ppm（標準5.0ppm）；馥記烤鴨店的九層塔則檢出因得克0.17ppm（不符使用規定）；兄弟大飯店蘭花廳的紅辣椒同樣中鏢，檢出Isofetamid 0.02ppm（不得檢出）、氟尼胺0.28ppm及撲克拉0.02ppm（均不符使用規定）。

食藥署提醒，民眾購買蔬果應選擇當季食材，並優先挑選具有「有機」、「產銷履歷」或「CAS」標章的產品，或向信譽良好的商家購買。蔬菜建議以流動清水浸泡再沖洗，水果則以水清洗後削皮食用，以降低農藥殘留風險。

