北市高溫衝上38.1度 氣象署揭原因

今日高溫分佈。（圖為中央氣象署提供）

2025/08/21 15:00

〔記者林志怡／台北報導〕今日台灣受到太平洋高壓影響，各地出現高溫，其中台北市內湖測站氣溫衝上38.1度，其次為新北市屈尺的36.9度。中央氣象署預報員黃恩鴻表示，內湖測站周邊剛好都是高溫區域，測得明顯高溫，除了太平洋高壓與天氣晴朗等因素外，也與當地所處地形有關。

中央氣象署氣象觀測資料顯示，今日台北市內湖測站於中午12時40分測得38.1度高溫，新北市屈尺也在下午1時10分出現36.9度，另新北市山佳高溫也在中午12時30分達到36.5度。

黃恩鴻指出，今日台灣受到太平洋高壓影響，天氣較前幾天更加晴朗穩定，且雖今日西半部地區跟東半部山區有午後雷陣雨，但降雨範圍較侷限，各地中午前後多是晴朗少雲的好天氣，氣溫更容易增高。

雖高溫入夜後就會逐漸趨緩，但氣象署提醒，民眾應避免非必要的戶外活動、勞動及運動，注意防曬、多補充水份、慎防熱傷害，室內也要保持通風及涼爽，建議採取人體或環境降溫的方法，如搧風或利用冰袋降溫等。

此外，台北市信義測得38.8度高溫，但因地理環境特殊，與周遭其他鄰近氣象站量值差異較大，僅代表該站附近溫度特性，在高溫排行時會予以剔除。

