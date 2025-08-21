為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁　>　生活

    日本作家曝唯一不敢吃的台灣水果是釋迦 直言「像外星人生產」

    釋迦是富含營養的水果。（資料照）

    釋迦是富含營養的水果。（資料照）

    2025/08/21 16:05

    莊文仁／核稿編輯

    〔即時新聞／綜合報導〕台灣素有「水果王國」美譽，水果種類豐富，一年四季都有不同鮮果可嘗。不過，旅台日本作家「日本人的歐吉桑」下坂泰生近日卻坦言，釋迦是他唯一不敢吃的台灣水果，形容「名字跟外觀都很可怕，剝皮還像外星人分娩」，貼文一出立刻引發熱議。

    下坂泰生在臉書粉專「日本人的歐吉桑 」分享釋迦照片，直言雖然自己熱愛台灣水果，但對釋迦完全無法接受，並推測「其他日本人應該也不敢吧」，認為釋迦的外貌跟名字有點恐怖，剝外皮時還有點像外星人分娩的感覺。

    留言區很快掀起兩派討論，「我討厭吃釋迦，太甜，籽很多」、「吃釋迦要一直吐籽真的很麻煩，而且皮上有蟲有點噁心，建議吃鳳梨釋迦」。但也有不少人為釋迦平反，「我日本同學喜歡耶，而且長崎有進口」、「我丈夫超愛，看來他是怪怪日本人」、「扳開一半後用湯匙挖，釋迦很甜很好吃」、「很多日本youtuber拍過⋯日本人普遍都很喜歡吃」、「女生生理期吃這個還有榴槤，肚子就不會不舒服了，超讚」。

    事實上，釋迦營養價值極高，富含蛋白質、膳食纖維、鉀、鈣、鎂及維生素C，其纖維量是紅肉火龍果的2倍，維生素C更遠高於蘋果。不過營養師提醒，釋迦熱量不低，建議一次食用1/3至1/2顆較適合。

    此外，釋迦話題日前也曾登上新聞版面。網紅「館長」陳之漢赴中國騰訊總部時，在對方稱讚台灣釋迦時，館長卻表示台灣人很少吃，因為果實易壞、籽多又黏手，更稱台灣人對它接受度不高。

    不過，值得一提的是，館長2021年曾在中國陸續禁止台灣鳳梨、釋迦與蓮霧進口時，發文開嗆「中國禁鳳梨事件，不要欺負台灣人」，之後還Po出吃蓮霧、釋迦的照片，放話「我他媽吃爆」力挺台灣農民。

    2021年9月，中國宣布暫停輸入台灣釋迦、蓮霧，館長則Po出吃釋迦、蓮霧的照片嗆「我他X吃爆」。（翻攝自臉書）

    2021年9月，中國宣布暫停輸入台灣釋迦、蓮霧，館長則Po出吃釋迦、蓮霧的照片嗆「我他X吃爆」。（翻攝自臉書）

