城隍廟前闖關試煉 鬼月限定「府城試煉日」帶你時空穿越

台南市立博物館「上府城」特展。（記者洪瑞琴攝）

2025/08/21 15:05

〔記者洪瑞琴／台南報導〕農曆七月，不只好兄弟要回來，府城也開啟「時空穿越」任務！台南市立博物館將於8月24日推出暑期壓軸活動「府城試煉日」，以沉浸式情境設計，帶領民眾化身「一日府城人」，挑戰城門盤查、商業往來與民俗信仰等任務，完成後可獲象徵性的「穿越通行章」與限量雞蛋糕。

活動僅此一日，以角色扮演與闖關方式展開。參與者入城前須回答守衛提問，還要協助商人整理貨物、擔任打鐵師助手、辨識城門方位，並替茶行老闆親手包裝茶葉。任務逐步推進，完成所有關卡並集滿印章後，將前往城隍廟，進行最終試煉。館方還設計「穿越通行章」作為通關象徵，寓意信仰庇佑後安全歸返現代。

館長何秋蓮表示，此次不只是遊戲，更融合歷史氛圍、民俗故事與生活智慧，期望讓大眾以互動方式理解古人價值觀，並為「上府城」特展畫下精彩句點，也呼應農曆7月的傳統民俗文化氛圍。

「府城試煉日」僅此一場，名額有限，體驗結合歷史、信仰與人情風貌。相關訊息可上「南博ONE－臺南市立博物館」官方Facebook粉絲專頁查詢。

民眾排隊等待闖關。（記者洪瑞琴攝）

民眾體驗包茶。（記者洪瑞琴攝）

