大甲溪光明電廠經部落傳統領域 族人要求先進行「部落諮商」

哈崙台部落族人舒露·貴晞說，「哈崙台傳統部落領域是我們祖先守護的山林，那是我們祖先生活狩獵養育族人的土地。」（記者黃宜靜攝）

2025/08/21 15:04

〔記者黃宜靜／台北報導〕「部落諮商要同意，環評審查才繼續！」環境部今（21）日舉行「大甲溪光明抽蓄水力發電計畫環境影響評估報告書」專案小組第2次初審，會前哈崙台部落族人從台中和平山區遠赴環境部前控訴，開發案坐落於部落的傳統領域，將衝擊部落狩獵場址及文化傳統，但台電公司卻未依「原住民族基本法」21條向部落申請諮商同意，因而呼籲在未落實前，應暫停環評審查。

該案業主為台電公司，規畫利用既有大甲溪德基水庫為上池，谷關水庫為下池，搭配新建1條長約10.6公里的頭水隧道（含壓力鋼管及平壓塔），以及設置4部抽蓄水力發電機組，總裝置容量610MW以下，總工期估約10年。

關於部落諮商同意權，環境權保障基金會專職律師顏士程說明，我國行政法院已表明，開發案如坐落於部落傳統領域，依「原基法」第21條規定即應與部落進行諮商同意的程序，其亦是原民會所採標準；該案位於哈崙台部落傳統領域，但負責認定關係部落的區公所，卻以案場離部落有距離為由，認定台電公司不用諮商同意。

哈崙台部落會議主席尤繞·歐賓（Yulao O'bin）指出，該案依法應諮商同意，但台電迄今僅至地方舉辦說明會，且說明會僅流於形式，未落實原基法的部落諮商同意權；上次專初審後的部落會議，台電皆未善意回應，甚至僅派無決策權員工到場，部落與台電間無法展開良善、平等溝通。若要讓部落與台電能在正確且健全的基礎上對話，首要條件須撤回這份錯誤的行政處分（附近無關係部落），回到「原基法」所保障的正確法源基礎，確保部落權益獲得保障。

哈崙台部落族人舒露·貴晞哽咽地說，「哈崙台傳統部落領域是我們祖先守護的山林，那是我們祖先生活狩獵養育族人的土地」，但這次台電光明計畫卻要在舊部落旁設置土石堆置區，這裡是祖先生活與祭典的重要場域，但環評報告卻忽略原住民族文化，未聽見部落聲音。

監督施政聯盟執行長許心欣表示，該案涉及高達600億元國家預算和大甲溪中下游國人的生命財產安全，環境與社會衝擊巨大，環團秉持反對此案開發的立場，要求經

濟部和台電另覓替代方案，並請經濟部、台電和環委思考，與其投入巨資發展大型、集中式的儲能設施，反應投入小型、分散式民間儲能應用，強化韌性防災。

記者會最後，部落族人用族語唱了一首歌，呼籲「部落諮商要同意，環評審查才繼續！」

