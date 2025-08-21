蔡易餘邀民進黨女力走入嘉義災區 化身總鋪師為長輩送暖

立委蔡易餘、王美惠化身總鋪師做菜。（蔡易餘提供）

2025/08/21 15:12

〔記者林宜樟／嘉義報導〕丹娜絲颱風重創嘉義，災後重建工作持續進行，民進黨立委蔡易餘今天邀請民進黨女力立委林淑芬、王美惠、郭昱晴及行政院中部聯合服務中心副執行長吳音寧，到義竹鄉頭竹社區為社區長輩烹煮午餐，用實際行動傳遞最溫暖的關懷與支持。

活動發起人林淑芬表示，看到新聞中南部鄉親在風災水災中受苦，內心感到非常不捨，她回憶起當年韋恩颱風自家屋頂被吹翻，停水停電的慘況，對災民的處境感同身受，因此提議要到庄頭煮飯給長輩吃，更帶來新北市蘆洲福安宮主委、信眾們的愛心，共捐贈嘉義縣、台南市政府社會局各50萬元，共計100萬元善款。

蔡易餘說，風災期間台電搶修人員每日超時搶修超過10小時，極其辛勞，他因全力協調搶修事宜，許多在立法院的支援工作，都仰賴林淑芬、郭昱晴等委員大力協助，看到夥伴來到嘉義災區，從議場走入廚房，充滿感動與感謝。

今天中午林淑芬、王美惠、郭昱晴、吳音寧及蔡易餘化身總鋪師，與長輩們一邊準備食材一邊閒話家常，笑聲不斷，郭昱晴及王美惠說，能用一頓飯的時間陪伴長輩，傾聽他們的心聲，是身為民意代表最踏實的幸福。

蔡易餘邀請民進黨女力到嘉義縣災區義煮。（蔡易餘提供）

義竹鄉頭竹社區長輩開心享用餐食。（蔡易餘提供）

