太陽能光電板因風災嚴重受損 彭啓明：清運緩慢案場已重罰

立法院社會福利及衛生環境委員會前往桃園市觀音區考察東鋐國際光電股份有限公司「光電板處理設施及技術」。（記者周敏鴻攝）

2025/08/21 14:47

〔記者周敏鴻／桃園報導〕環境部長彭啓明今天與立法院社會福利及衛生環境委員會前往桃園市觀音區，考察東鋐國際光電股份有限公司「光電板處理設施及技術」，彭啓明說，中南部因丹娜絲颱風侵襲，太陽能光電板案場受損嚴重，目前僅剩泰國業者元昱太陽光電經營的案場清運緩慢，已重罰900萬元。

社福環衛委員會召委王正旭與委員王育敏、涂權吉考察後決議，要求環境部積極輔導縣市政府管理太陽能光電板，須於9月5日前處理完災損的光電板；要求環境部針對廢光電板回收服務管理資訊系統的回收處理機制，檢討現行宣導政策，並須於2週內完成計畫。

請繼續往下閱讀...

委員會另決議，要求環境部向經濟部介接目前各縣市列管的光電板案場，2個月內加強列管對象，並規劃追蹤、處理機制；民用光電板如家戶屋頂的軟式光電板，環境部須研擬後續管理作法；環境部應持續推廣先進光電板處理技術。

彭啓明表示，委員會的決議，環境部都能於期限內達成；環境部已與經濟部達成共識，會針對所有光電廠總體檢，未來也會全力監控災損光電板，避免造成環境污染；另，因風災要處理石棉瓦，依據地方政府回報，2個月內應可完成，除了有產權等問題的上千戶房屋，目前約清理3、4千噸，與預估1萬5千噸還有一段距離。

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法