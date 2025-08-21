為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

晴時多雲

    首頁　>　生活

    桃市專用垃圾袋政策遲未上路 環保局：已在研議非家戶實施期程

    桃園市龜山、八德區4里試辦垃圾費隨袋徵收已3年多。（資料照，桃市府環保局提供）

    桃園市龜山、八德區4里試辦垃圾費隨袋徵收已3年多。（資料照，桃市府環保局提供）

    2025/08/21 14:42

    〔記者鄭淑婷／桃園報導〕桃園市垃圾費隨袋徵收政策上路時間仍是未知數，目前試辦區民眾支持度破7成，但非試辦區不到5成，審計處認為，政策有待加強宣導；桃市府環境管理處長張書豪表示，今年4月起持續到各里舉辦說明會，並將從非家戶垃圾開始推動，已在研議具體實施期程。

    雙北市均已實施垃圾費隨袋徵收，桃園市於2021年10月擇定鄰近新北市的龜山區迴龍、龍華里及八德區大明、大仁里試辦，避免跨市丟垃圾情形，原定規劃今年7月全市實施，因各區意見分歧而改為「從長計議」。

    審計處指出，台北市於2000年7月率先推動隨袋徵收，新北市則於2010年12月實施，依環境部統計資料，去年台北市與新北市平均每人每日一般廢棄物產生量分別為1.158公斤、1.328公斤，是6都最低及次低，一般廢棄物回收率分別為70.80%及66.32％，則是6都最高與次高，顯示垃圾費隨袋徵收政策成效顯著。

    審計處指出，桃園市一般垃圾清運量及平均每人每日一般廢棄物產生量均有減少，但一般廢棄物回收率及一般廢棄物妥善處理率仍是6都之末，而試辦垃圾費隨袋徵收的4里，執行後垃圾減量約2成，但全市垃圾費隨袋徵收至今未上路，環管處曾委外進行垃圾費隨袋徵收民調，試辦區支持政策者達73％，但非試辦區僅不到5成，仍有待加強宣導，以利政策推動。

    環管處長張書豪表示，持續加強宣導垃圾費隨袋徵收，今年4月起以說明會方式，向民眾說明源頭減量重要性及隨袋徵收制度優勢，截至8月18日已辦理290場，累積宣導人次達2萬3804人，經宣導後獲得民眾反饋問卷超過1萬1000份，且現場民眾對隨袋徵收支持率超過5成，未來將以多元化管道擴大辦理源頭減量相關宣導，讓民眾更了解隨袋徵收政策，同時在過程中聽取各方建議，針對政策內容進行滾動式檢討；此外，研擬從非家戶垃圾開始推動垃圾費隨袋徵收，已在研議具體的實施期程。

