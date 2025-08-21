南大協助災後修繕 工班進駐後壁

南大總務處協調長興鐵工所與奕慶工程進入後壁區展開修繕媒合。 （圖由南大提供）

2025/08/21 14:49

〔記者洪瑞琴／台南報導〕中度颱風「丹娜絲」帶來豪雨，造成雲嘉南地區嚴重淹水。行政院成立「雲嘉南災後復原前進指揮所」，全力協助地方救援與重建。教育部也啟動協調機制，媒合具修繕能力的專業工班進駐災區，協助受損家屋修繕。

國立臺南大學第一時間響應號召，由總務處協調長興鐵工所及奕慶工程有限公司，自8月20日起進入南市後壁區，配合區公所展開媒合作業。團隊除協助廠商與居民對接，也陪同現勘、丈量並提出修繕建議，後續將依需求進入簽約與施工階段，盼協助災民加快家園復原。

請繼續往下閱讀...

南大表示，依教育部規劃，此次支援範圍暫定嘉義與台南，支援期最長1個月。參與廠商除可獲施工津貼、住宿及移工調度協助外，未來參與政府公共工程投標也能加分。若原承攬學校工程，則可展延進度，學校無須墊付經費。將持續配合教育部與地方政府需求，積極協助災後修繕，讓受災居民盡早恢復生活。

南大協助災戶與廠商討論修繕需求，提供後續施工參考。 （圖由南大提供）

南大在後壁區公所安排下，協力拜訪當地居民，推動災後家園復原。 （圖由南大提供）

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法