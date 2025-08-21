竹北投入1.6億啟動科學檢測路損 今年底先拚中重度路損區改善完成

竹北市公所今天宣布將投入1.6億元經費，率大新竹之先引進科學檢測，以1.6億經費啟動「竹北路廊街廓系統性改善工程」。（記者廖雪茹攝）

2025/08/21 14:46

〔記者廖雪茹／新竹報導〕新竹縣竹北市住宅開發建案及工業區多，加上污水下水道工程與各管線單位反覆開挖，大型車輛頻繁進出，導致市區路面處處可見補丁，道路基礎受損，長期以來備受市民詬病；竹北市公所今天宣布將投入1.6億元經費，率大新竹之先引進科學檢測，第一階段將針對「重災路段」優先刨鋪，分區分段施作，以降低民怨、維護安全。

市長鄭朝方說，感謝中央補助縣政二路2公里的人本交通包括19個庇護島等設計規劃經費，為維護用路人安全，公所決定先行自編經費，依狀況分區分段鋪平，力求今年底前完成中重度路損區，而輕度路損區平時則由各轄區開口廠商支應完成，戮力讓竹北的每一條道路都安全、平整。

請繼續往下閱讀...

鄭朝方表示，民怨他都聽見了，為徹底解決問題，從9月起至12月初，將以1.6億經費啟動「竹北路廊街廓系統性改善工程」。過去市公所道路維管透過例行巡檢與里長通報，這次邀集專業團隊進駐，透過中央大學執行「竹北市人本環境改善計畫」的道路現況調查與分析，採用日本開發的MCI（Maintenance Control Index）平整度檢測，精準找出「隱形路損嚴重區」，並提供科學、客觀數據，將這些區塊串連成完整「街廓」，納入系統性改善規劃，讓施工更有效率，也讓道路更耐用。

MCI檢測由早期配備大型鏡頭與掃描器的「富玉攻頂一號」鋪面調查車，進化為「富玉攻頂二號」APP系統，只需將智慧型手機固定於車輛上即可蒐集裂縫、坑洞與平坦度等數據，如同替道路做「核磁共振」，大幅提升檢測效率與精準度。

鄭朝方指出，優先改善原則有二：第一，MCI檢測分數低於5.3的路段（分數越低代表路況越差），東區包含成功六至七街部分道路、成功十二至十三街與十六街、文興路部分路段、自強二路、自強五至六路、六家一路一段及六家三街、嘉政二至三街及五街、嘉豐南路二段等；西區則涵蓋鐵路以西14個里部分道路，包含每天都有重車壓行的環北路等。

第二，校園周邊通學動線及因管線開挖導致不平整的道路，例如成功八路、三民路、博愛街、文化街、中山路、仁義路、中正東路、文信路、文田街、文仁路、博愛南路，以及縣政二路（光明五路至文忠路）等。

竹北市長鄭朝方表示，住宅開發建案及工業區多，加上污水下水道工程與各管線單位反覆開挖，大型車輛頻繁進出，導致市區處處可見路面補丁，道路基礎受損。（記者廖雪茹攝）

竹北市長鄭朝方說，公所先行自編經費，依路損狀況分區分段鋪平，力求今年底前完成中重度路損區改善。（記者廖雪茹攝）

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法