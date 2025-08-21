屏東出版好物選集 方便遊客按圖索驥遊玩、買伴手禮

屏東縣政府首度推出「屏東好物選集」宣傳摺頁。（屏東縣政府提供）

2025/08/21 14:40

〔記者羅欣貞／屏東報導〕為讓遊客踏訪美景之餘，也能選購具有在地特色的伴手禮，屏東縣政府推出「屏東好物選集」宣傳摺頁，結合歷屆「屏東十大伴手禮」獲選店家商品資訊，精選104家在地優質伴手禮商家，搭配地圖導引，方便旅客按圖索驥，輕鬆找到地方好味道。

屏東縣府傳播暨國際事務處表示，屏東好物選集不同於以往的型錄形式，此次以簡潔、可攜、易查閱為設計主軸，涵蓋屏北、屏中、屏南各區的特色伴手禮，包括農產加工品、手作糕餅、文化創意商品等，並以圖文介紹各店家的產品資訊，旅客手持摺頁就能快速掌握屏東各區的特色好物，自由行旅客與團體行程都適用。

「屏東好物選集」宣傳摺頁即日起開放民眾索取，索取地點遍布全台各大旅遊服務中心，包含台北、高雄、台中、台南、台東、等地，也可於屏菸1936文化基地、勝利星村創意生活園區、六堆客家文化園區、屏東農業物產館、台灣原住民族文化園區、屏東可可巧克力園區等屏東境內各觀光據點及縣內旅遊服務中心免費索取，索完為止，也有電子版可下載https://www.amazing-pingtung.com/ptsp。

傳播暨國際事務處表示，伴手禮不只是旅行的紀念，也是傳遞地方情感的媒介，透過此次選集的發行，期盼推廣屏東在地特色產業，提升店家能見度，讓民眾在旅行中享受「買得開心、送得驕傲」的購物體驗。

「屏東好物選集」宣傳摺頁，精選104家在地優質伴手禮商家，搭配地圖導引，方便旅客按圖索驥，細細品味屏東風土人情。（屏東縣政府提供）

