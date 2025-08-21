竹南射流溝中度污染 斥資2.2億改善今動土

竹南射流溝中度污染斥資2.2億改善，終於動土。（記者蔡政珉攝）

2025/08/21 14:36

〔記者蔡政珉／苗栗報導〕苗栗縣竹南鎮射流溝是當地主要農田灌溉溝渠，不過長期遭反映水質不佳、更發生大量魚群暴斃事件，經檢測後發現射流溝已達中度污染，經爭取後苗縣府獲得環境部補助約1.81億元、地方配合款約4000萬元、總經費達2.2億元進行水質改善，今天動土，估計工期需540個日曆天。

環境部長彭啓明出席與會，他指出，身為苗栗子弟會持續替苗栗縣爭取資源，也期盼射流溝水質改善完成後，提供岸邊休憩的空間。

苗栗縣政府水利城鄉處表示，射流溝屬中港溪的支流為竹南鎮農田灌溉水圳，流經人口密集的竹南市中心區域，感謝立委陳超明協調當地信仰中心竹南后厝龍鳳宮無償提供射流溝旁用地，讓縣府得以設置淨化水質工程所需礫間處理設施。

射流溝沿岸雖位於公共污水下水道系統接管區域範圍內，住戶排水多為雨水及污水混流，且部分房屋仍未納入公共污水下水道系統，生活廢水、污水持續排入射流溝。工程於射流溝旁設置礫石間淨化場，再將射流溝污水引入淨化場充填礫石的槽體內，並餵養生長在槽體內礫石表面、可吞噬有機營養質的微生物，將水中有機營養質消耗與分解，淨化射流溝水質。

