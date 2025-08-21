縣府「黃金地段」推都更！ 苗栗市萬善祠300多副骨骸10/2遷移

位在苗栗市南苗地區的范苟祠，安置在祠內的骨骸將進行遷移。（苗栗縣政府提供）

2025/08/21 14:32

〔記者彭健禮／苗栗報導〕苗栗市萬善祠及范苟祠坐落於苗栗市「黃金地段」的南苗段縣有土地上，因年代久遠，地上物所有權人已難以考據。縣府配合南苗舊市區更新地區都市更新計畫，預計10月2日起遷移裏頭存放300多副骨灰（骸），後續進一步將土地加以活化利用。

苗栗市萬善祠及范苟祠分別於1861年、1891年建成，占地430.75平方公尺，為縣有土地，公告現值每平方公尺2萬6100元，地價逾1124萬元。因年代久遠，地上物所有權人已難以考據。

請繼續往下閱讀...

縣府考量建物老舊，加之萬善祠管理委員會停止運作多年，為賦予先人更新穎、舒適之身後環境，以及配合「南苗舊市區更新地區都市更新計畫」需要，因而推動骨灰（骸）罐遷移安置作業，讓先人安息，也為苗栗市未來發展，奠定更良好的基礎。

縣府預計10月2日辦理起掘法會，規劃免費遷移安置措施，有主部分，骨灰及協助骨骸火化重新盛裝，牌位、香爐、相片都移置苗栗市生命紀念館，骨骸不願火化者，可選擇銅鑼雙峰納骨塔。此外，骨灰（骸）罐、神主牌自行遷葬，補助1萬5000元；無主部分，骨灰及協助骨骸火化重新盛裝，移置苗栗市生命紀念館，家屬洽詢電話037-362202。

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法