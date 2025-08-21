為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    生活

    竹市2025國際風箏節改10月舉行 網酸九降風起配沙飛嗎？

    新竹市2025國際風箏節改10月初舉行，將搭配中秋連假舉行，但網酸10月是九降風起，質疑風箏要配沙飛嗎？（資料照）

    新竹市2025國際風箏節改10月初舉行，將搭配中秋連假舉行，但網酸10月是九降風起，質疑風箏要配沙飛嗎？（資料照）

    2025/08/21 14:35

    〔記者洪美秀／新竹報導〕新竹市府舉辦國際風箏節往年都選在8月底或9月初舉行，今年改在10月初舉辦，由於新竹地區東北季風（九降風）幾乎10月就伴沙風起，網友酸今年的國際風箏節是要配沙起飛嗎？市府城銷處指出，因配合國際風箏團隊檔期，加上剛好10月初是中秋連假，且每年九降風大約10月下旬才吹起，邀請市民來新竹漁港海邊賞月兼看風箏秀，今年主題以箏霸星際為主，正是賞月觀星看風箏的最佳時節。

    市府表示，今年的國際風箏節10月3日到10月5日在新竹漁港登場，除比往年多1天，更以「箏霸星際」為主題，配合中秋節連假，將由星際迷航企業號星艦造型風箏領航，會有太空人、外星人與飛碟齊聚天際，陪市民歡渡中秋假期，活動將邀請法國、紐西蘭、義大利及新加坡等國家的風箏好手，與台灣團隊共組12支隊伍，展演各式創意與大型風箏，期帶給市民震撼的空中饗宴。

    另今年因應「箏霸星際」太空主題，也邀請總部設在新竹的國家太空中心（TASA）共襄盛舉，帶領民眾近距離認識衛星奧秘，探索無垠的太空世界。並有各式創意風箏與特技風箏展演，還有巨型「飛碟」地景風動藝術，屆時將營造宛如置身太空基地的奇幻氛圍。且有MOMO 家族、天馬戲創作劇團、紅鼻子馬戲團及太空主題馬戲秀等表演，10月4日與5日連續兩晚，更有夜光風箏點亮新竹夜空，同時今年也規劃4條免費接駁路線，並有竹塹特產市集，邀市民來吃美食看表演賞星月。

    新竹市2025國際風箏節改10月初舉行，將搭配中秋連假舉行，但網酸10月是九降風起，質疑風箏要配沙飛嗎？（資料照）

    新竹市2025國際風箏節改10月初舉行，將搭配中秋連假舉行，但網酸10月是九降風起，質疑風箏要配沙飛嗎？（資料照）

    熱門推播