為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    熱搜
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　生活

    台東伯公照護站2.0再啟10處新據點 守護長者文化與生活

    台東新增「伯公照護站2.0」10處據點，今天辦聯合揭牌。（記者黃明堂攝）

    台東新增「伯公照護站2.0」10處據點，今天辦聯合揭牌。（記者黃明堂攝）

    2025/08/21 14:11

    〔記者黃明堂／台東報導〕台東縣政府以縣府自有資源挹注，除原有伯公照護站1.0的12站外，在長濱、東河、卑南、太麻里、大武及台東市等地新設10處2.0據點，將客語學習、歌謠傳唱及客家美食體驗融入課程，讓長輩在熟悉的語言、歌謠與飲食中獲得陪伴與支持，也讓年輕世代有機會參與其中，形成跨世代共融的社區氛圍。

    縣長饒慶鈴指出，台東縣客家人口約占2成，過去縣內原有12處伯公照護站，由客委會補助設立，但因規定須符合「客語人口達5成」才能設站，使得僅關山、鹿野、池上3地符合資格。為了擴大服務範圍、照顧更多在地長者，縣府突破法令限制，由民政處、社會處、教育處及衛生局跨局處合作，並編列縣預算支持，在長濱鄉、東河鄉、卑南鄉、台東市、太麻里鄉、大武鄉等6鄉鎮市再增設10處伯公照護站2.0，持續守護客家族群。

    縣府說明，各新設據點將依在地需求規劃課程，持續辦理客語學習、文化講座、健康促進及老幼同樂活動，讓長者在熟悉的文化氛圍中獲得妥善照顧，期望透過這樣的據點，延續地方伯公信仰文化，結合客語推廣、長者關懷、健康促進，讓伯公站成為凝聚客家族群情感與文化認同的中心。

    台東新增「伯公照護站2.0」10處據點，今天辦聯合揭牌。（記者黃明堂攝）

    台東新增「伯公照護站2.0」10處據點，今天辦聯合揭牌。（記者黃明堂攝）

    免費訂閱《自由體育》電子報

    熱門賽事、球星動態不漏接

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖 圖
    圖 圖
    相關新聞
    生活今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應

    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播