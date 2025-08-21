為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁　>　生活

    台南龍崎地質公園遊蕩犬氾濫 穿山甲、白鼻心頻遭攻擊

    龍崎地質公園遊蕩犬氾濫，台南社大自動相機記錄到成群的遊蕩犬結伴而過。（台南社大提供）

    龍崎地質公園遊蕩犬氾濫，台南社大自動相機記錄到成群的遊蕩犬結伴而過。（台南社大提供）

    2025/08/21 14:09

    〔記者蔡文居／台南報導〕台南社區大學長期在台南龍崎地質公園進行生態調查，記錄到當地的穿山甲、白鼻心等野生動物，嚴重面臨野狗攻擊的威脅。其中，穿山甲的救傷通報數節節上升，去年高達83％是遭到犬隻攻擊受傷、致死，呼籲政府拿出對策，保護這塊台灣淺出珍貴的野生動物寶庫。

    穿山甲被國際自然保護聯盟列為「極度瀕危」物種，在台灣則屬於珍貴稀有的保育類動物。近年來，台灣的穿山甲保育有成，但穿山甲遭到野狗攻擊的事件頻傳，而龍崎地質公園的野狗也愈來愈多，對穿山甲等野生動物是一大威脅。

    台南社大與南市議員穎艾達利今天舉辦「守護穿山甲」座談會，並與長期關注在地的議員吳禹寰、杜素吟、郭鴻儀、陳皇宇、鄭佳欣等人，邀請南市農業局單位商討未來的管制措施。

    台南社大環境小組助理研究員陳泰豪表示，龍崎當地有穿山甲、台灣水鹿、大冠鷲等保育類野生動物，但近年來發現遊盪犬被自動相機記錄到的次數日增，尤其是在2022至2024年間，穿山甲的救傷通報數節節升高，而通報個體中遭到犬隻攻擊受傷的比例也大幅攀升，2023年有75％，2024年更高達83％。

    陳泰豪說，根據今年2月至4月自動相機調查，發現遊蕩犬出現的次數非常頻繁，3個月共記錄了214筆犬隻影像，其中無項圈犬隻佔76％，有項圈10％，其餘難以辨識。顯示遊蕩犬氾濫及對野生動物之威脅。

    南市農業局長李芳林表示，當地遊蕩犬捕捉後將不回置，並對家犬加強節育，餵食熱區將強力取締，及與地方合作穿山甲的宣導與教育，來改善遊蕩犬氾濫的問題。

    尾巴疑遭犬隻咬傷的穿山甲。（台南社大提供）

    尾巴疑遭犬隻咬傷的穿山甲。（台南社大提供）

    龍崎地質公園近來記錄到尾巴疑遭犬隻咬傷的白鼻心增多。（台南社大提供）

    龍崎地質公園近來記錄到尾巴疑遭犬隻咬傷的白鼻心增多。（台南社大提供）

    台南社大自動相機記錄到遊蕩犬在穿山甲的覓食洞附近活動。（台南社大提供）

    台南社大自動相機記錄到遊蕩犬在穿山甲的覓食洞附近活動。（台南社大提供）

