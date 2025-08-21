為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    熱搜
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　生活

    台中公車司機狂嗆「舉手舉不好」曉明女中學生霸氣反嗆畫面曝光

    台中一名公車司機因舉手問題爆氣，當場砲轟曉明女中學生，畫面引發熱議。（本報合成，擷取自@street_photography_singapore/Threads）

    台中一名公車司機因舉手問題爆氣，當場砲轟曉明女中學生，畫面引發熱議。（本報合成，擷取自@street_photography_singapore/Threads）

    2025/08/21 14:36

    郭顏慧／核稿編輯

    〔即時新聞／綜合報導〕台中市一名公車司機，因不滿曉明女中學生搭車未舉手示意，竟在車上情緒激動並透過麥克風訓斥女學生，女學生則淡定反嗆「是不是有人舉手，車會停下就好了」整段過程被拍下後在社群平台曝光，引發兩派網友論戰。

    YouTuber「漂洋過海fob」昨（20）日在threads轉發相關影片，畫面中可見司機透過車上麥克風「教育」學生，怒斥「你們曉明女中的學生，每次舉手都舉不好，搭公車招手都只舉一點點而已，不然都不舉手，每次看到都是別人在舉手，你們沒有一個學生在舉手，是你們的問題，不是我的問題」，甚至還邊罵邊親自示範動作。

    現場女學生不滿回擊，「是不是有人舉手，車會停下就好了」並索取姓名打算檢舉司機，但司機卻反嗆：「你沒出過社會就想教育我？妳要我名字，我也要妳的！」隨後改口稱自己是支援駕駛，因此沒有名牌。

    對此，「漂洋過海fob」質疑，當時剛下完大雨，學生大多手上都拿一堆書跟雨傘，哪有那麼輕鬆？直言「全身狼狽，還要演舉國旗？」此外，事發當時，車上有乘客試圖勸女學生不要再說了，讓司機好好開車，甚至有人直接要她「閉嘴」，引發更多爭議。

    影片曝光後，網友意見分歧。有支持司機的聲音認為「就是舉高一點很難嗎？」、「我投司機一票，本來舉手就要讓司機看得見啊」。不過，也有不少人批評司機情緒管理失當，「是覺得教訓別人會比較有優越感是嗎？有人舉手車停就好，難道要全員手舉高高列隊歡迎？」、「有人舉手幹嘛還要再舉？怎樣比較多人舉起來這台車比較受歡迎是不是？」

    還有人透露，「這位司機已經很多次這樣罵學生了」更有家長替女學生抱不平，「如果今天是彪形大漢或流氓沒舉手，司機還敢這樣罵嗎？後方乘客以長輩姿態要求閉嘴，否則要告訴教官也是極為不友善。」、「最後一個影片的阿婆講話好噁心，什麼叫做嘴巴閉起來，她才閉嘴吧乾她什麼事啊」。

    在 Threads 查看

    免費訂閱《自由體育》電子報

    熱門賽事、球星動態不漏接

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖 圖
    圖 圖
    相關新聞
    生活今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應

    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播